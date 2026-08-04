Иван Калмыков стал советником нижегородского губернатора

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Ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Иван Калмыков назначен главным советником губернатора региона по кадровым вопросам.
В новом статусе Калмыков займется координацией взаимодействия между образовательными организациями регионального, муниципального и федерального уровней, а также работодателями и представителями бизнеса.
Кроме того, в его задачи войдет реализация поручений Президента России и Правительства РФ в сфере кадровой политики.
Напомним, что ректором КУПНО Калмыков стал в апреле, сменив на этом посту Романа Маркова, которого назначили министром кадровой политики Нижегородской области.
Помимо прочего, Калмыков является председателем Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Нижегородской области. А возглавляет НРО РВИО губернатор Глеб Никитин.
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