Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
04 августа 2026 10:38
Иван Калмыков стал советником нижегородского губернатора
01 августа 2026 17:37
Посвященный выборам-2026 поезд запустят в нижегородском метро
31 июля 2026 17:02
Депутат ЗСНО Игорь Рузанкин объявил о досрочном сложении полномочий
31 июля 2026 13:46
Эксклюзив
Город в эпоху перемен: как Нижний Новгород справился с вызовами последних лет
30 июля 2026 15:26
Дмитрий Медведев: «Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции»
29 июля 2026 13:17
Нижегородские депутаты отклонили идею 20% комиссии за продажу ОКН
28 июля 2026 15:44
Комитет ЗСНО поддержал штрафы за нарушения в сфере оборота вейпов
23 июля 2026 13:53
Дмитрий Медведев: «В новую Народную программу „Единой России“ поступило почти три миллиона предложений»
21 июля 2026 18:34
Более 100 иностранных делегаций посетили Нижегородскую область в первом полугодии 2026 года
21 июля 2026 17:31
Евгений Люлин: «Новые подходы в экологическом законодательстве могут помочь снизить число свалок»
Политика

Иван Калмыков стал советником нижегородского губернатора

04 августа 2026 10:38 Политика
Иван Калмыков стал советником нижегородского губернатора

Фото: пресс-служба КУПНО

Ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области Иван Калмыков назначен главным советником губернатора региона по кадровым вопросам.

В новом статусе Калмыков займется координацией взаимодействия между образовательными организациями регионального, муниципального и федерального уровней, а также работодателями и представителями бизнеса.

Кроме того, в его задачи войдет реализация поручений Президента России и Правительства РФ в сфере кадровой политики.

Напомним, что ректором КУПНО Калмыков стал в апреле, сменив на этом посту Романа Маркова, которого назначили министром кадровой политики Нижегородской области.

Помимо прочего, Калмыков является председателем Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Нижегородской области. А возглавляет НРО РВИО губернатор Глеб Никитин.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Иван Калмыков Назначения Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2026 09:52
Мария Самоделкина стала новым проректором КУПНО
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных