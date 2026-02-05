Мария Самоделкина стала новым проректором КУПНО Политика

Руководитель реготделения ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина назначена проректором по развитию в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО), сообщил 5 февраля телеграм-канал "ВОВК".

До декабря 2025 года она также возглавляла "Волонтерский центр Нижегородской области". Сейчас эту должность занимает депутат Татьяна Дружинина.

В КУПНО Самоделкина уже 4 года возглавляет экосистему лидерских проектов. Также руководящий пост в университете занимает ее муж Иван Калмыков — он также является проректором.

Ранее сообщалось, что новый департамент в нижегородской мэрии возглавила Яна Гончарова.