Тельман да Маттеа: почему родители выбирают детям вычурные имена Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Выбор необычных или вычурных имён для детей может свидетельствовать о наличии у родителей нарциссических черт и низкой самооценки. Об этом заявила психолог Александра Миллер в интервью изданию «Абзац».

Миллер объяснила, что такие родители не всегда думают о том, как выбор имени повлияет на жизнь ребёнка. Они могут стремиться реализовать через своих детей те амбиции и мечты, которые не смогли воплотить сами. Это, по мнению психолога, является проявлением нарциссизма.

Люди с нарциссическими чертами часто имеют заниженную самооценку, несмотря на то, что могут вести себя высокомерно. Они могут использовать необычные имена для своих детей, чтобы почувствовать свою значимость и уникальность. Однако это не всегда приводит к положительным результатам.

Миллер также отметила, что дети с необычными именами могут сталкиваться с буллингом со стороны сверстников. Родители-нарциссы могут не осознавать этого или не придавать этому значения.

Психолог добавила, что такие родители часто руководствуются лишь реакцией окружающих на имя ребёнка, не задумываясь о его будущем. Это может привести к тому, что дети будут чувствовать себя неуверенно и не смогут полностью реализовать свой потенциал.

Напомним, в июне самыми необычными именами у новорождённых в Нижегородской области стали Иулианна, Лирия, Версалина, Патрина, Калерия, Тельман, Фадей и Ефим. В мае удивление сотрудников ЗАГС вызвали Маттеа, Леонилла, Стефанида, Вадаръ, Монте, Севастьян и Яромир.