Тельман, Версалина и Лирия родились в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Составлен список самых редких имен, которые давали детям, родившимся в Нижегородской области в июне 2026 года. Информацию НИА «Нижний Новгород» предоставили в региональном управлении ЗАГС.

Среди новорожденных нижегородок уникальные имена получили Иулианна, Лирия, Версалина, Патрина, Александрия, Калерия, Микаэла и Аделаида. Также в первом месяце лета родились мальчики, которых назвали Тельман, Фадей, Ефим, Аристарх, Тихон, Феликс, Борислав и Тим.

Самыми популярными в июне стали имена София, Ева, Алиса, Анна, Мария, Варвара, Мирослава, Полина и Таисия у девочек и Александр, Матвей, Тимофей, Михаил, Дмитрий, Иван, Роман, Арсений и Лев у мальчиков.

Ранее в Нижегородской области родились Маттеа, Вадаръ и Леонилла.