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Жители Городца задыхаются от едкой вони: что говорят в минэкологии

04 августа 2026 17:25 Общество
Жители Городца задыхаются от едкой вони: что говорят в минэкологии

Фото: скриншот программы "Кстати"

Жители Городца жалуются на резкий химический запах, который, по их мнению, появился после запуска производства фанеры. Горожане периодически наблюдают желтый дым, поднимающийся из трубы предприятия, вместе с которым распространяется едкий «аромат». О ситуации они рассказали в программе «Кстати» (16+).

Местная жительница Мария Хлыстова описывает происходящее как настоящую пытку для ее семьи. По ее словам, в квартиры проникает дым с запахом гари, жженой резины и пластмассы. Жильцам приходится срочно закрывать окна и ждать, когда воздух станет чище. Чаще всего это происходит ночью или рано утром.

Особенно сложно приходится людям с хроническими заболеваниями. Одна из горожанок рассказала, что из-за едкого дыма она задыхается и ей приходится пользоваться ингаляторами и принимать лекарства.

Родители малышей, который ходят в садик недалеко от предприятия, просят воспитателей не выводить детей на прогулку во время выбросов.

Горожане, по их словам, неоднократно обращались в Роспотребнадзор, администрацию города, министерство экологии и прокуратуру, однако получали ответы об отсутствии превышений вредных веществ в воздухе.

На предприятии свою причастность к вони отрицают. Сотрудница деревообрабатывающей компании «ПлайВуд» заявила, что проверки проводились неоднократно, в том числе с проведением замеров без участия предприятия. Якобы все экологические замеры находятся в допустимых нормах, а сжигание резины или пластмассы на производстве исключено. Также она отметила, что у жителей нет документальных подтверждений превышений и предположила, что претензии могут быть связаны с возможными исками к предприятию.

В администрации Городецкого округа сообщили, что вопрос находится на контроле главы Александра Мудрова. Власти уже обратились в Роспотребнадзор для принятия мер.

Ситуацию НИА «Нижний Новгород» прокомментировали в региональном минэкологии. Обращения от горожан начали поступать в ведомство в июле 2026 года. Ранее подобных жалоб не было.

На сегодня назначен отбор проб атмосферного воздуха. Его проведут специалисты министерства совместно с сотрудниками ГБУ НО «Экология региона».

«По результатам анализов будет решаться вопрос о проведении проверки конкретного юридического лица или лиц», — сообщили в ведомстве.

В минэкологии также напомнили, что надзор за соблюдением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе населённых пунктов относится к полномочиям Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что жители Павлова жалуются на едкий запах рыбы, источником которого они считают местный комбикормовый завод.

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Теги:
Вонь Городец Экология
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