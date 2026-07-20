Нижегородское минэкологии проверяет озеро Ягодное после массовой гибели рыбы Общество

Фото: минэкологии Нижегородской области

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области начало проверку по факту загрязнения озера Ягодное.



Как сообщили в соцсетях ведомства, 20 июля специалисты с сотрудниками аналитической лаборатории ГБУ НО «Экология региона» выехали на место. Они обследовали озеро и прилегающую территорию, а также взяли пробы воды из самого водоема и безымянного ручья, который в него впадает.

Во время осмотра вдоль берега обнаружили погибшую рыбу. От воды идет затхлый запах, похожий на запах сточных вод. У ручья он оказался еще сильнее, а местами сам ручей уже заболочен.

По предварительной версии, загрязнение сначала произошло именно в ручье, после чего распространилось на озеро. Чтобы исключить возможные аварии на сетях водоотведения, специалисты обследовали прилегающие территории, однако признаков аварийных разливов не нашли.



Предварительно рассматривается версия, что причиной загрязнения мог стать несанкционированный слив сточных вод с автотранспорта.



Сейчас специалисты ожидают результаты лабораторных исследований проб воды. После их получения будут приняты меры в рамках действующего законодательства.



Ранее похожая ситуация произошла в Большеболдинском округе, где после массовой гибели рыбы начали проверку на реке Саля возле села Апраксино. Специалисты также взяли пробы воды, а материалы обследования направили в Росприроднадзор.