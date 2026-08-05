Матери погибшего на парусной регате выплатят 1,5 млн рублей Происшествия

Фото: Максим Герасимов

Нижегородский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску матери мужчины, погибшего во время парусной регаты, к Александру Меллеру, Александру Траханову и ООО «Ивент Моушен» о взыскании компенсации морального вреда.

Ранее приговором того же суда от 30 мая 2025 года Меллер и Траханов были признаны виновными по пунктам «а», «в» части 2 статьи 238 УК РФ.

Судом установлено, что мужчины, находясь на территории яхт-клуба «Лето» на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде, игнорируя требования безопасности при перевозке пассажиров и неблагоприятные погодные условия, организовали проведение парусной регаты в акватории Волги. Во время мероприятия человек упал с яхты и захлебнулся в воде.

Производство по исковым требованиям к Александру Траханову и ООО «Ивент Моушен» было прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения, которое утвердил суд.

Решением Нижегородского районного суда от 30 июля 2026 года исковые требования были удовлетворены. С ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что родным погибшей под колесами автобуса нижегородки выплатили 4,5 млн рублей.