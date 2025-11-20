Поскользнувшийся нижегородец взыскал с ДУКа почти 1 000 000 рублей Происшествия

Фото: Александр Воложанин

56-летний житель Нижнего Новгорода добился через суд компенсации от управляющей компании, по вине которой получил серьезную травму.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону, инцидент произошел возле одного из жилых домов, где мужчина поскользнулся на неочищенном тротуаре. Падение привело к перелому ноги со смещением.

Суд признал, что за состояние тротуара отвечает управляющая компания, и обязал ее выплатить пострадавшему более 996 тысяч рублей. В эту сумму вошли компенсация вреда здоровью, утраченного заработка и моральный ущерб.

Для обеспечения исполнения решения были приняты меры: запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и арест денежных средств на счетах компании.

После применения этих ограничений управляющая организация полностью выполнила предписание суда. Права гражданина восстановлены, исполнительное производство завершено, все ограничения с компании сняты.

