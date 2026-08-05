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Более 44 тысяч консультаций провели нижегородцам в «Поездах здоровья»

05 августа 2026 10:27 Общество
Более 44 тысяч консультаций провели нижегородцам в «Поездах здоровья»

Фото: Никита Духник

С начала 2026 года мобильные медицинские комплексы «Поезда здоровья» совершили 145 выездов в муниципалитеты Нижегородской области. Медики побывали уже практически во всех муниципалитетах региона. В планах на август — объехать 16 округов и еще четыре района Нижнего Новгорода.

В Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко, на базе которой формируются мобильные медицинские бригады, поделились актуальной статистикой работы «Поездов здоровья». За прошедшие семь месяцев специалисты приняли уже более 26 тысяч пациентов. Врачи провели свыше 44 тысяч консультаций и выполнили около 84 тысяч лабораторных и инструментальных обследований.

Благодаря работе медиков у нижегородцев впервые выявлено более 5,3 тысячи случаев заболеваний. В их числе — свыше 350 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, почти 260 случаев сахарного диабета и около 60 случаев злокачественных новообразований.

В НОКБ им. Н.А. Семашко сообщили, что чаще всего нижегородцы обращаются в «Поезда здоровья» за консультациями кардиолога, эндокринолога, невролога, а также офтальмолога. Для работы врачей и среднего медицинского персонала есть все необходимое оборудование — передвижные модули оснащены оборудованием для лабораторных исследований, аппаратами ЭКГ и УЗИ, маммографами, флюорографами и другой техникой.

«Работа „Поездов здоровья“ направлена на раннюю диагностику опасных заболеваний и предотвращение возникновения тяжелых осложнений. Это соответствует целям и задачам национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“, инициированного президентом России Владимиром Путиным. Важно помнить, что профилактические мероприятия — это основа поддержания общественного здоровья», — подчеркнули в НОКБ им. Н.А. Семашко.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. График работы мобильно-диагностических комплексов ежемесячно публикуется на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области: zdrav-nnov.ru/grajdanam/profilaktik/health_trains/.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект Поезда здоровья
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