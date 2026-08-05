Владимир Путин наградил нижегородского депутата за заслуги перед Отечеством Политика

Фото: сайт ЗСНО

Президент России Владимир Путин отметил наградой депутата Заксобрания Нижегородской области и врача Александра Цопова. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Цопов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сейчас Александр Цопов занимает пост заместителя председателя комитета ЗСНО по социальным вопросам.

В разные годы он возглавлял Городскую больницу имени М. Ф. Владимирского в Арзамасе, Навашинскую и Кстовскую центральные районные больницы, был проректором НижГМА (ныне ПИМУ. — Прим. ред.).

С июня 2024 года по июнь 2025-го Цопов работал главным врачом Центральной городской больницы Харцызска в ДНР.

Ранее сообщалось, что такой же награды был удостоен главврач НИИ кардиохирургии имени Б.А. Королёва в Нижнем Новгороде Антон Максимов.