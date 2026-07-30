Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
30 июля 2026 19:19
Еще шесть нижегородских предпринимателей получили почетное звание
30 июля 2026 16:51
Нижегородский авиазавод осваивает производство агрегатов для самолета МС-21
30 июля 2026 12:47
Росстат: бензин подешевел на 1,65% в Нижегородской области за неделю
30 июля 2026 11:23
Эксклюзив
Нижегородские депутаты разрешили выдавать инвесторам землю под АЗС без торгов
29 июля 2026 18:36
Правило «чет-нечет» на нижегородских АЗС отменят на один день
29 июля 2026 17:41
Три автомобиля Volga закупят для нижегородских чиновников
29 июля 2026 17:09
У нижегородского депутата арестовали 585 коров
29 июля 2026 13:43
Инфляция ускорилась до 5,5% в Нижегородской области в июне
28 июля 2026 19:28
Завод льноволокна за 2,7 млрд рублей построят в Шаранге
28 июля 2026 18:12
Эксклюзив
Производство глушителей намерены открыть в Сормовском районе
Экономика

Еще шесть нижегородских предпринимателей получили почетное звание

30 июля 2026 19:19 Экономика
Еще шесть нижегородских предпринимателей получили почетное звание

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 30 июля присвоили еще шести представителям бизнеса звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области».

Как сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства, награда вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции и услуг.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприниматели создают новые производства и рабочие места, реализуют инвестиционные проекты, внедряют современные технологии и вносят вклад в развитие региона. С 2021 года звания удостоены уже 46 представителей нижегородского бизнес-сообщества.

По итогам работы в 2025 году звание получили:

  • учредитель, финансовый директор ООО «Нижегородское отделение клиники „Садко“» Юрий Балашов;
  • гендиректор АО «Время-Ч» Александр Беляев;
  • учредитель, гендиректор ООО «Металлсервис-Поволжье» Илья Большов;
  • гендиректор ООО «Спар Миддл Волга» Альберт Гусев;
  • учредитель, заместитель главврача по медицинской части ООО «Медис» Алексей Душкин;
  • учредитель, директор по развитию ООО «Арзамасский литейно-механический завод „Старт“» Анатолий Мигунов.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО приняли постановление о награждении медалью «За поддержку СВО».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Награды Предприниматели
Поделиться:
Новости по теме
27 июля 2026 18:34
Восемь нижегородских социальных предпринимателей получили поддержку благодаря конкурсу «Бизнес-Мост»
23 июля 2026 09:35
Wildberries начал выплаты продавцам после атак беспилотников на склады
21 июля 2026 16:47
Нижегородскому бизнесу помогут возместить убытки после атак на склады WB
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных