Еще шесть нижегородских предпринимателей получили почетное звание

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 30 июля присвоили еще шести представителям бизнеса звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области».
Как сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства, награда вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции и услуг.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприниматели создают новые производства и рабочие места, реализуют инвестиционные проекты, внедряют современные технологии и вносят вклад в развитие региона. С 2021 года звания удостоены уже 46 представителей нижегородского бизнес-сообщества.
По итогам работы в 2025 году звание получили:
Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО приняли постановление о награждении медалью «За поддержку СВО».
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