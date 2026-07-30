Еще шесть нижегородских предпринимателей получили почетное звание Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 30 июля присвоили еще шести представителям бизнеса звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области».

Как сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства, награда вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции и услуг.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприниматели создают новые производства и рабочие места, реализуют инвестиционные проекты, внедряют современные технологии и вносят вклад в развитие региона. С 2021 года звания удостоены уже 46 представителей нижегородского бизнес-сообщества.

По итогам работы в 2025 году звание получили:

учредитель, финансовый директор ООО «Нижегородское отделение клиники „Садко“» Юрий Балашов;

гендиректор АО «Время-Ч» Александр Беляев;

учредитель, гендиректор ООО «Металлсервис-Поволжье» Илья Большов;

гендиректор ООО «Спар Миддл Волга» Альберт Гусев;

учредитель, заместитель главврача по медицинской части ООО «Медис» Алексей Душкин;

учредитель, директор по развитию ООО «Арзамасский литейно-механический завод „Старт“» Анатолий Мигунов.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО приняли постановление о награждении медалью «За поддержку СВО».