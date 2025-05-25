Путин наградил главврача кардиохирургической больницы в Нижнем Новгороде

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Главврач НИИ кардиохирургии имени Б.А. Королёва в Нижнем Новгороде Антон Максимов удостоен государственной награды.
Как сообщается на официальном сайте президента, Владимир Путин подписал указ о награждении Максимова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".
Высокой награды доктор был удостоен за значительный вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписан 24 июня.
Ранее сообщалось, что трехэтажная поликлиника готовится к открытию на базе Нижегородского кардиоцентра. Экскурсию для журналистов провел главврач Антон Максимов.
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