Путин наградил главврача кардиохирургической больницы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: сайт кардиохирургической больницы имени Королева

Главврач НИИ кардиохирургии имени Б.А. Королёва в Нижнем Новгороде Антон Максимов удостоен государственной награды.

Как сообщается на официальном сайте президента, Владимир Путин подписал указ о награждении Максимова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени".

Высокой награды доктор был удостоен за значительный вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписан 24 июня.

Ранее сообщалось, что трехэтажная поликлиника готовится к открытию на базе Нижегородского кардиоцентра. Экскурсию для журналистов провел главврач Антон Максимов.