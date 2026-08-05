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Общество

Здоровье детей — в центре внимания: Москва и Нижегородская область обновляют больницы

05 августа 2026 12:33 Общество
Здоровье детей — в центре внимания: Москва и Нижегородская область обновляют больницы

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Морозовская детская больница — одна из крупнейших многопрофильных клиник для детей, где идёт масштабное обновление. Сейчас взяты в работу два корпуса — неонатологический и центр расширенного неонатального скрининга. Зданию 1904 года вернут исторический фасад, при этом внутри появятся современные инженерные решения и комфортные пространства. Второй корпус получит новый утеплённый фасад, полную замену инженерных сетей, лифтового оборудования и внутренних систем.

«Продолжаем модернизацию Морозовской детской городской больницы. Формируем современную функциональную среду, благодаря которой повысится качество и доступность медицинской помощи. Сейчас начали полное обновление корпусов 11 и 22А — Центра по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологического отделения», — написал на своей странице в социальной сети мэр Москвы Сергей Собянин.

Ежегодно помощь в больнице получают дети из 89 регионов страны — всего более 10 тысяч пациентов из разных субъектов, включая Нижегородскую область. Это подтверждает, что развитие московских клиник напрямую касается жителей всех регионов.

Как и в столице, в Нижегородской области вопросам детского здравоохранения уделяют особое внимание. Здесь также развёрнуты крупные проекты по обновлению и строительству медучреждений.

В областной детской клинической больнице в рамках проекта «Квартал здоровья» капитально отремонтирован корпус для пациентов с инфекциями. Двухэтажное здание рассчитано на 35 коек, здесь оборудованы 17 изолированных палат. Два бокса — мельцеровского типа — имеют системы фильтрации воздуха и шлюзы для персонала, что полностью исключает риск перекрёстного заражения.

Общая территория больницы и кардиоцентра объединена в единый медицинский кластер. Благодаря перераспределению площадей удалось высвободить более тысячи квадратных метров под лечебные нужды. Ранее уже открылись консультативно-диагностический центр и корпус, где проводят МРТ-исследования. До конца месяца также начнут работу патологоанатомический корпус и пищеблок.

За три года в модернизацию больницы вложено 3,2 млрд рублей, из них более четверти миллиарда — в новый корпус.

«Развитие детского здравоохранения — системная задача. Мы не только приводим в порядок существующие корпуса, но и создаём принципиально новые условия для лечения и пребывания маленьких пациентов. На базе НОДКБ готовится к открытию новый корпус, где будет располагаться боксированное педиатрическое отделение, условия медицинской помощи в котором соответствуют самым строгим стандартам инфекционной безопасности: изолированные боксы, индивидуальные входы, фильтрация воздуха — всё, чтобы защитить детей с ослабленным иммунитетом. Здесь будут принимать маленьких пациентов с труднодифференцируемыми заболеваниями, в том числе с лихорадкой неясного генеза. Параллельно мы в регионе продолжаем работать над тем, чтобы качественная помощь была доступна каждой семье — независимо от того, живёт она в областном центре или в отдалённом селе. Для нас это — прямое исполнение наказов жителей, вошедших в Народную программу», — отметила главный врач Городской клинической больницы № 29, Герой Труда России, депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия») Юлия Гаревская.

Модернизация детского здравоохранения в Нижегородской области ведётся в рамках Народной программы, сформированной на основе более 200 тысяч предложений жителей региона. С 2021 года в области введено 128 новых объектов здравоохранения, включая 118 ФАПов в сельских территориях, 9 офисов врачей общей практики и новую детскую поликлинику в Кстове на 500 посещений в смену. Сейчас идёт активная работа над новой версией Народной программы — жители вносят предложения по строительству детских поликлиник в быстрорастущих микрорайонах и развитию цифровой системы здравоохранения.

Напомним, ключевой задачей Народной программы является современная, эффективная и доступная медицинская помощь для каждого гражданина России. В число первоочередных задач входит обновление поликлиник и больниц, развитие помощи детям и пациентам с редкими заболеваниями, а также улучшение условий пребывания семей в стационарах.

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Теги:
больницы Единая Россия Здравоохранение
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