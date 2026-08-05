«ТНС энерго НН» расторгает договор с управляющей компанией из-за долгов

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«ТНС энерго НН» инициировал одностороннее расторжение договора энергоснабжения с ООО «Анико» из-за долгов. Об этом сообщили в компании-поставщике электроэнергии.
Это затронет жителей многоквартирных домов на улицах Карла Маркса, 47 и Академика Сахарова, 115/2 в Нижнем Новгороде.
С 1 сентября 2026 года собственники квартир в этих домах будут переведены на прямые расчеты с поставщиком электроснабжения.
Договоры будут оформлены автоматически. Всем собственникам откроют лицевые счета для оплаты электроэнергии.
Компания обращает внимание жителей на необходимость передавать показания приборов учета напрямую в энергосбытовую организацию — до 25 числа каждого месяца.
Ранее нижегородским дачникам напомнили, как можно сократить расходы на электричество летом.
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