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«ТНС энерго НН» расторгает договор с управляющей компанией из-за долгов

05 августа 2026 14:25 Общество
«ТНС энерго НН» расторгает договор с управляющей компанией из-за долгов

Фото: Александр Воложанин

«ТНС энерго НН» инициировал одностороннее расторжение договора энергоснабжения с ООО «Анико» из-за долгов. Об этом сообщили в компании-поставщике электроэнергии.

Это затронет жителей многоквартирных домов на улицах Карла Маркса, 47 и Академика Сахарова, 115/2 в Нижнем Новгороде.

С 1 сентября 2026 года собственники квартир в этих домах будут переведены на прямые расчеты с поставщиком электроснабжения.

Договоры будут оформлены автоматически. Всем собственникам откроют лицевые счета для оплаты электроэнергии.

Компания обращает внимание жителей на необходимость передавать показания приборов учета напрямую в энергосбытовую организацию — до 25 числа каждого месяца.

Ранее нижегородским дачникам напомнили, как можно сократить расходы на электричество летом.

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Теги:
Долги ТНС Энерго Электроэнергия
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