Глава Первомайска публично пристыдила мужчину за сено у мусорных контейнеров

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В Первомайске мужчина выбросил сено в контейнер для бытового мусора. Нарушение зафиксировали камеры наружного наблюдения, сообщила глава местного самоуправления Первомайска Елена Лебедева на своей странице в соцсетях.
Глава округа подчеркнула, что данный случай является грубым нарушением действующих правил.
Все материалы уже переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Мужчину пригласили для дачи официальных объяснений, после чего будут приняты соответствующие меры.
Она отметила, что многие считают траву и сено обычным мусором, однако по правилам такие отходы относятся к другой категории. На полигоне они занимают место, хотя могут быть использованы с пользой — например, в качестве компоста для сада и огорода.
Ранее сообщалось, что новые подходы в экологическом законодательстве могут помочь снизить число свалок.
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