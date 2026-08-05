Глава Первомайска публично пристыдила мужчину за сено у мусорных контейнеров Общество

Фото: соцсети Елены Лебедновой

В Первомайске мужчина выбросил сено в контейнер для бытового мусора. Нарушение зафиксировали камеры наружного наблюдения, сообщила глава местного самоуправления Первомайска Елена Лебедева на своей странице в соцсетях.

Глава округа подчеркнула, что данный случай является грубым нарушением действующих правил.

Все материалы уже переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства. Мужчину пригласили для дачи официальных объяснений, после чего будут приняты соответствующие меры.

Она отметила, что многие считают траву и сено обычным мусором, однако по правилам такие отходы относятся к другой категории. На полигоне они занимают место, хотя могут быть использованы с пользой — например, в качестве компоста для сада и огорода.

Ранее сообщалось, что новые подходы в экологическом законодательстве могут помочь снизить число свалок.