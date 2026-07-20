Росприроднадзор снова нашел нарушения на Нижегородской станции аэрации Общество

Фото: Полина Зубова

Росприроднадзор завершил внеплановую проверку АО «ОКО», в ходе которой оценивалось исполнение ранее выданных предписаний об устранении экологических нарушений на городских очистных сооружениях канализации Нижегородской станции аэрации.

Как сообщили в пресс-службе управления по Нижегородской области и Марий Эл, предыдущие проверки объекта по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры проводились в августе и октябре 2025 года. Тогда инспекторы выявили многочисленные нарушения природоохранного законодательства, предприятие привлекли к административной ответственности и выдали предписания об их устранении.

Последняя проверка показала, что требования Росприроднадзора исполнены не в полном объеме. По данным ведомства, инспекторы зафиксировали 12 неустраненных нарушений.

В частности, очистные сооружения НСА продолжают работать неэффективно. Пробы сточных вод показали превышение нормативов допустимых сбросов по марганцу, меди и нефтепродуктам, а также превышение предельно допустимой концентрации анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ). По информации Росприроднадзора, стоки предприятия продолжают оказывать негативное воздействие на реку Волгу.

В сфере охраны атмосферного воздуха на одном из источников выбросов выявлено превышение норматива предельно допустимых выбросов по сероводороду в 9,5 раза. Кроме того, на ряде источников по-прежнему отсутствуют нормативы предельно допустимых выбросов по метилмеркаптану, фенолу, формальдегиду, сероводороду и аммиаку. Представленный предприятием отчет об инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух ведомство назвало недостоверным.

Проверка также выявила нарушения в сфере обращения с отходами. По данным Росприроднадзора, предприятие не обеспечило безопасные условия временного накопления отходов. Отходы, внешне идентичные мусору с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации, вновь обнаружили на нескольких необорудованных площадках. Кроме того, АО «ОКО», как отмечают в ведомстве, продолжает размещать отходы IV класса опасности (ил на иловых картах) более 11 месяцев без обязательной лицензии. При этом сами иловые карты не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов.

В Росприроднадзоре также сообщили, что предприятие до сих пор не внесло в полном объеме плату за негативное воздействие на окружающую среду по итогам 2024 года. Взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке.

Кроме того, специалисты ведомства рассчитывают размер вреда, причиненного компонентам окружающей среды в результате деятельности станции аэрации. По итогам проверки АО «ОКО» выдано новое предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Ранее в АО «ОКО» рассказали, что Нижегородская станция аэрации повысила качество очистки сточных вод.

Также сообщалось, что началась активная фаза второго этапа реконструкции НСА.