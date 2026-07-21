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Политика

Евгений Люлин: «Новые подходы в экологическом законодательстве могут помочь снизить число свалок»

21 июля 2026 17:31 Политика

21 июля в Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам. Главным вопросом повестки стало обсуждение законодательной инициативы Законодательного Собрания, которой вносятся кардинальные изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части борьбы с несанкционированным сбросом отходов. В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Денис Бакиев, депутаты регионального парламента, представители правительства области и эксперты.

Парламентарии предлагают внести изменения, которые предусматривают до 1 января 2030 года использовать для фиксации нарушений камеры с функцией отображения даты и времени, даже если они не являются специальными измерительными приборами. При этом органы экологического надзора будут обязаны вести реестр таких устройств с указанием их моделей и мест установки. Как было отмечено на заседании, трёхлетний срок позволит накопить практику и при необходимости скорректировать норму.

«Проблема несанкционированных свалок остаётся одной из самых острых для нашего региона и страны в целом. Только в Нижегородской области на начало года насчитывалось более 250 таких объектов, а бюджетные расходы на их ликвидацию превысили 100 миллионов рублей», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

На заседании были рассмотрены конкретные предложения по усилению административной ответственности. Особое внимание депутаты уделили грузовому транспорту, прицепам и самоходным машинам — именно эти транспортные средства наносят наибольший ущерб в результате сброса отходов в неположенных местах. При этом действующее законодательство позволяет конфисковать транспортное средство как орудие совершения правонарушения только у юридических лиц. Однако на практике недобросовестные компании передают машины в аренду физическим лицам, уходя таким образом от серьёзных санкций и продолжая нарушать закон.

«Наш комитет получает огромное количество обращений от граждан по вопросам наведения порядка в сфере обращения с отходами. Для решения этой проблемы нужен комплексный подход: контроль за региональными операторами, мониторинг контейнерных площадок и, конечно, усиление ответственности для нарушителей. Предлагаемые изменения позволят фиксировать нарушение качественной камерой, идентифицировать транспортное средство и привлекать виновного к ответственности. А возможность конфискации транспорта при повторных нарушениях станет серьёзным сдерживающим фактором. Уверен, что принятие этих поправок на федеральном уровне позволит навести порядок на территории Нижегородской области и в целом по стране», — отметил Владислав Атмахов.

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

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Теги:
Законодательное собрание Свалки
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