Обвинение запросило 18 лет колонии для нижегородского олигарха Дмитрия Аржанова Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывшего совладельца энергоснабжающей компании «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова могут приговорить к 18 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает «Коммерсант».

Такой срок гособвинитель запросил в ходе прений сторон в Тверском районном суде Москвы. По версии обвинения, Аржанов является организатором хищений почти 15 млрд рублей у ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Напомним, олигарха задержали осенью 2020 года. На тот момент предприниматель входил в список российского Forbes, а его состояние оценивалось в 1 млрд долларов. Вместе с ним были арестованы руководители группы «ТНС энерго». Им вменили организацию преступного сообщества и мошенничество, связанное с хищением средств у компании «Россети». К тому моменту у энергосбытового холдинга образовалась крупная задолженность перед сетевой организацией за услуги по передаче электроэнергии.

Уголовное дело рассматривается в Тверском районном суде Москвы с конца 2023 года. Все обвиняемые отрицают причастность к хищениям.

Прокурор попросил назначить 17 лет лишения свободы экс-генеральному директору компании Сергею Афанасьеву и бывшему исполнительному директору «ТНС энерго Нижний Новгород» Борису Щурову. Супруге Сергея Афанасьева Софье Афанасьевой, занимавшей пост заместителя гендиректора холдинга, гособвинение считает справедливым назначить 16 лет колонии.

Еще один фигурант дела ранее был осужден в особом порядке — год назад он получил шесть лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что имущество Дмитрия Аржанова в Нижнем Новгороде уже несколько раз выставляли на продажу.