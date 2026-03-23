Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
23 марта 2026 17:38 Экономика
Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит иск о банкротстве Аржанова

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит заявление о признании банкротом предпринимателя Дмитрия Аржанова. С таким требованием в суд обратилась энергосбытовая компания ООО "НЭС".

Согласно данным судебной картотеки, сумма требований ООО "НЭС" к Дмитрию Аржанову составляет 200 млн рублей.

Дмитрия Аржанова арестовали осенью 2020 года вместе с топ-менеджментом "ТНС энерго". Следствие обвинило их в создании организованного преступного сообщества и мошенническом хищении средств у "Россетей". У энергосбытовой группы к тому моменту сформировались миллиардные долги перед сетевой компанией за услуги по транспортировке электроэнергии.

В настоящее время уголовное дело в отношении Дмитрия Аржанова рассматривает Тверской районный суд Москвы. Вместе с Аржановым по делу проходят бывший гендиректор ГК "ТНС энерго" Сергей Афанасьев, его жена и бывший зам Софья Афанасьева, а также экс-исполнительный директор "ТНС энерго Нижний Новгород" Борис Щуров.

Судебный процесс по этому делу начался в конце 2023 года. По версии следствия, ущерб, причиненный ПАО "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", составил 14,5 млрд рублей. Подсудимые вину в хищениях не признают.

Напомним, что арестованные дома и участок Аржанова выставлены на торги за 52 млн рублей. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Суды ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных