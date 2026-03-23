Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит иск о банкротстве Аржанова

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит заявление о признании банкротом предпринимателя Дмитрия Аржанова. С таким требованием в суд обратилась энергосбытовая компания ООО "НЭС".

Согласно данным судебной картотеки, сумма требований ООО "НЭС" к Дмитрию Аржанову составляет 200 млн рублей.

Дмитрия Аржанова арестовали осенью 2020 года вместе с топ-менеджментом "ТНС энерго". Следствие обвинило их в создании организованного преступного сообщества и мошенническом хищении средств у "Россетей". У энергосбытовой группы к тому моменту сформировались миллиардные долги перед сетевой компанией за услуги по транспортировке электроэнергии.

В настоящее время уголовное дело в отношении Дмитрия Аржанова рассматривает Тверской районный суд Москвы. Вместе с Аржановым по делу проходят бывший гендиректор ГК "ТНС энерго" Сергей Афанасьев, его жена и бывший зам Софья Афанасьева, а также экс-исполнительный директор "ТНС энерго Нижний Новгород" Борис Щуров.

Судебный процесс по этому делу начался в конце 2023 года. По версии следствия, ущерб, причиненный ПАО "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье", составил 14,5 млрд рублей. Подсудимые вину в хищениях не признают.

Напомним, что арестованные дома и участок Аржанова выставлены на торги за 52 млн рублей.