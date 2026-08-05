Нижегородские волонтеры передали помощь резервистам «БАРС-НН» Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

В одно из подразделений «БАРС-НН» доставили маскировочные сети и гуманитарный груз от жителей Нижегородской области. Помощь резервистам лично передал заместитель председателя правительства региона Владимир Тужилин, сообщили в министерстве защиты объектов Нижегородской области.

Маскировочные сети изготовили добровольцы Боевого братства Сормовского района Нижнего Новгорода совместно с жителями региона. Одна из постоянных площадок по их производству работает в храме Архангела Михаила в рабочем поселке Большое Козино. Здесь волонтеры разных возрастов ежедневно плетут сети, необходимые резервистам для выполнения задач.

Работа организована также в библиотеке имени П.И. Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде, Доме культуры в рабочем поселке Первое Мая и в гуманитарно-правовом центре Боевого братства Сормовского района. Присоединиться к изготовлению маскировочных сетей может любой желающий.

Владимир Тужилин поблагодарил добровольцев за поддержку подразделения и подчеркнул важность взаимодействия тыла и военнослужащих. По его словам, сейчас особенно важно сохранять прочную связь с теми, кто выполняет задачи по защите страны, и эта связь ощущается благодаря активной помощи жителей Нижегородской области, которые плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы и участвуют в волонтерской деятельности.

«Эта поддержка имеет огромное значение и еще раз подтверждает, что вместе мы способны решать самые сложные задачи», — отметил он.

Переданные сети и гуманитарная помощь будут использоваться резервистами «БАРС-НН» при выполнении задач по защите воздушного пространства.

Напомним, пребывание в резерве «БАРС-НН» не предполагает отправку в зону проведения специальной военной операции. Задачи выполняются исключительно на территории Нижегородской области. Контракт с Министерством обороны позволяет совмещать службу в резерве с гражданской работой, при этом за резервистами сохраняются рабочие места и средний заработок. Они обеспечиваются экипировкой, горячим питанием, страхованием жизни и здоровья, а также медицинской помощью.

В период специальных сборов, помимо сохранения среднего заработка по основному месту работы, получают денежное довольствие Министерства обороны России — от 20 тысяч рублей в зависимости от должности и звания, а также региональную выплату в размере 50 тысяч рублей в месяц.



Кроме того, для резервистов и их семей действуют дополнительные региональные меры поддержки.

Узнать информацию о вступлении в «БАРС-НН» можно на сайте bars-nn.nobl.ru, в социальных сетях резерва, а также позвонив на горячую линию по номеру 8−800−10−17−017 (доб. 2). Она работает ежедневно с 9:00 до 20:00. После окончания рабочего дня звонки принимаются в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что отряду резервистов «БАРС-НН» передали 45 новых автомобилей.