Резервистам «БАРС-НН» будут платить по 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон Экономика

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижегородской области для участников мобилизационного резерва «БАРС-НН» ввели новую меру поддержки. Теперь за каждый сбитый беспилотник резервистам будут выплачивать по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем MAX-канале.

Напомним, ранее для резервистов «БАРС-НН» уже ввели дополнительные ежемесячные выплаты. Участники резерва получают по 50 тысяч рублей на период специальных сборов.

«Мы ценим каждого. В резерве состоят настоящие мужчины, для которых слова „долг“ и „Отечество“ неразрывно связаны с делом. Это люди с крепким внутренним стержнем, которые в трудную минуту не прячутся за спины, а выходят на рубеж. „БАРС-НН“ приглашает в свои ряды тех, кто готов действовать, а не наблюдать со стороны. Кто чувствует личную ответственность за безопасность родного региона», — написал губернатор.

Отметим, что служба в «БАРС-НН» проходит только на территории Нижегородской области и не предполагает направления в зону СВО. Вступить в резерв можно добровольно через военные комиссариаты муниципалитетов. Контракт заключается с Минобороны России.

Во время сборов резервисты получают денежное содержание, экипировку и обмундирование. За ними сохраняются рабочее место и зарплата, а также предоставляются страхование, медицинское обеспечение и питание.

Кроме того, для резервистов и их семей действуют дополнительные меры поддержки. В их числе — бесплатные детские сады, школьное питание, секции и продленка, льготные путевки в лагеря и санатории, приоритетный перевод ребенка в школу по месту жительства и внеочередная бесплатная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появилось министерство защиты объектов.