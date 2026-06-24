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Общество

Дополнительные ежемесячные выплаты ввели резервистам «БАРС-НН»

24 июня 2026 18:18 Общество
Дополнительные ежемесячные выплаты ввели резервистам «БАРС-НН»

Фото: Дом народного единства

Дополнительные ежемесячные выплаты для участников мобилизационного резерва «БАРС-НН» введены в Нижегородской области.

Мера поддержки предусматривает пособие в размере 50 тысяч рублей на период прохождения специальных сборов — от подготовки на военном полигоне до завершения боевого дежурства на предприятии. Об этом сообщает военный комиссариат региона.

Сумма начисляется сверх действующего денежного довольствия, выплачиваемого Минобороны РФ, а также при сохранении средней заработной платы по основному месту работы.

Таким образом, в период специальных сборов резервисты получают сразу несколько видов обеспечения: сохраненную среднемесячную зарплату от работодателя, выплаты министерства — от 20 тысяч рублей и выше в зависимости от воинской должности и звания, а также региональную доплату в размере 50 тысяч рублей.

Пребывание в резерве «БАРС-НН» не предполагает направление в зону СВО и осуществляется только на территории Нижегородской области. Набор добровольный, через военные комиссариаты муниципалитетов, контракт заключается с Минобороны РФ в лице командира части. Служба позволяет совмещать военную подготовку и сборы с основной работой.

Резервисты получают денежное содержание, экипировку и обмундирование. На время сборов сохраняются рабочие места и зарплата, предусмотрены страхование, медобеспечение и питание.

Дополнительные меры поддержки для резервистов и их семей установлены указом губернатора Глеба Никитина: бесплатные детсады, школьное питание, секции и продлёнка, льготные путёвки в лагеря и санатории, приоритетный перевод в школу по месту жительства и внеочередная бесплатная медицинская помощь.

Ранее мы сообщали о том, что положение о министерстве защиты объектов утвердило правительство Нижегородской области.

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Теги:
БАРС-НН Военные Выплаты
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