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Общество

Командир «БАРС-НН»: часть резервистов осталась на второй срок службы

17 июля 2026 12:26 Общество
Командир «БАРС-НН»: часть резервистов осталась на второй срок службы

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В пункте постоянной дислокации мобильных огневых групп подразделения «БАРС-НН» в Нижегородской области состоялась частичная пересменка личного состава. Резервисты, завершившие двухмесячное боевое дежурство по защите воздушного пространства региона, передали задачи новой смене. При этом часть бойцов по собственному желанию осталась на второй срок службы.

Как отметил командир «БАРС-НН», такая преемственность говорит о высокой ответственности и мотивации личного состава. Подразделение работает системно и эффективно, а многие резервисты после завершения двухмесячного дежурства принимают решение продолжить службу.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей Нижегородской области, и личный состав с этой задачей достойно справляется», — подчеркнул командир.

Перед заступлением на боевое дежурство каждый резервист проходит двухнедельную подготовку в учебном центре. Она включает огневую, тактическую и инженерную подготовку, изучение основ радиоэлектронной борьбы, а также боевое слаживание подразделений мобильных огневых групп.

Подразделения «БАРС-НН» находятся в постоянной боевой готовности. При поступлении сигнала об угрозе воздушной атаки резервисты оперативно выдвигаются на боевые посты на специальных машинах, оснащенных средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Резервист с позывным «Старый» рассказал, что решил вступить в «БАРС-НН», чтобы внести свой вклад в общую победу. У него четверо детей, и он хочет показать им, что служба в армии заслуживает уважения. Новым бойцам он пожелал не бояться выходить из зоны комфорта, приходить вместе с друзьями и не сомневаться в своем выборе.

Боец с позывным «Мастер» сообщил, что о возможности вступить в подразделение узнал на предприятии, где работает. Он отметил сплоченность коллектива и готовность сослуживцев всегда помочь, а также пожелал новобранцам мужества, терпения и успешного выполнения поставленных задач.

В соответствии с указом главы региона резервисты «БАРС-НН» в период специальных сборов, помимо сохраненной среднемесячной зарплаты по основному месту работы, получают денежное довольствие Минобороны — от 20 тысяч рублей в зависимости от воинской должности и звания, а также региональную выплату в размере 50 тысяч рублей ежемесячно. За каждый уничтоженный беспилотный летательный аппарат предусмотрено дополнительное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

Неоднократно отмечалось, что пребывание в резерве «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону СВО и проходит исключительно на территории Нижегородской области. Контракт с МО РФ позволяет совмещать службу с основной гражданской работой. За резервистами сохраняются рабочее место и заработная плата, они обеспечиваются современной экипировкой, бесплатным горячим питанием, страхованием жизни и здоровья, а также медицинской помощью.

Для резервистов и членов их семей действуют дополнительные региональные меры социальной поддержки.

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Теги:
БАРС-НН беспилотники Военные
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