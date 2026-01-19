У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 января 2026 16:43Нижегородским резервистам "БАРС-НН" расширили соцподдержку
19 января 2026 16:26Добровольцев начали набирать в войска БПЛА в Нижегородской области
19 января 2026 16:15Меры поддержки нижегородских педагогов расширят в 2026 году
19 января 2026 16:05Воробьёв заявил, что система поддержки бойцов СВО должна работать безотказно
19 января 2026 15:45Качество интернета обещают улучшить в нижегородских поездах
19 января 2026 15:23"Одна семейная ипотека на семью": как новые правила изменят рынок недвижимости
19 января 2026 14:4816 партий фруктов и овощей с вредителями нашли в Нижегородской области
19 января 2026 14:18Экспертиза отклонила проект школы для талантливых детей на Бору
19 января 2026 13:58Нижегородцам рассказали, почему рецепты на многие лекарства стали обязательными
19 января 2026 13:20Нижегородцам рассказали, как правильно рассчитывать суточную норму калорий
Общество

Нижегородским резервистам "БАРС-НН" расширили соцподдержку

19 января 2026 16:43 Общество
Нижегородским резервистам БАРС-НН расширили соцподдержку

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижегородской области усилили меры поддержки для участников мобилизационного резерва "БАРС-НН" и их семей. Нововведения утверждены указом губернатора Глеба Никитина и направлены на то, чтобы обеспечить резервистам уверенность в завтрашнем дне, а их близким — стабильность и заботу.

"Решение о введении дополнительных мер для резервистов "БАРС-НН" и их семей – это логичный шаг в рамках выстроенной социальной политики региона. Мы обязаны гарантировать нашим добровольцам не только надежный тыл во время службы, но и уверенность в благополучии их близких. Это вопрос нашей общей ответственности и справедливости. Уверен, что такие меры укрепляют социальную защищенность тех, кто стоит на страже безопасности региона, и повышают престиж службы в рядах мобилизационного резерва", — отметил глава региона.

Особое внимание уделили семьям с детьми. Родители, находящиеся в резерве, освобождаются от платы за детские сады и группы присмотра, а их дети получат бесплатное горячее питание. Также предусмотрена возможность бесплатного посещения спортивных секций и продлёнки. Если семья резервиста решит перевести ребёнка в школу поближе к дому, это можно будет сделать в приоритетном порядке.

Медицинская помощь для резервистов и их близких будет оказываться бесплатно и вне очереди. Это касается как лечения, так и восстановительных процедур в рамках Программы госгарантий оказания населению Нижегородской области медпомощи на текущий год.

Кроме того, дети резервистов от 7 до 14 лет смогут отдохнуть по льготным путёвкам в лагерях и санаториях региона.

Чтобы получить меры поддержки, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Напомним, резерв "БАРС-НН" начали формировать осенью 2025 года. Его задачей является охрана стратегически важных объектов региона. Служба проходит только в пределах Нижегородской области и не связана с участием в специальной военной операции.

Вступить в резерв можно добровольно через военкомат. Контракт с Минобороны позволяет совмещать основную работу с военными сборами. Резервистам положены денежные выплаты, современная экипировка, питание, медобслуживание, страхование, а также сохранение рабочего места и зарплаты на время сборов.

Ранее сообщалось, что третья группа резервистов "БАРС-НН" приступила к охране промзоны в одном из муниципалитетов Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БАРС-НН беспилотники Военные
Поделиться:
Новости по теме
19 января 2026 16:26Добровольцев начали набирать в войска БПЛА в Нижегородской области
25 декабря 2025 15:50Резервисты "БАРС-НН" сбили два беспилотника в 2025 году
18 декабря 2025 15:00200 нижегородцев вступили в мобилизационный резерв "БАРС-НН"
04 декабря 2025 14:47Алексей Храмов возглавил мобилизационный резерв "БАРС-НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных