Нижегородским резервистам "БАРС-НН" расширили соцподдержку Общество

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижегородской области усилили меры поддержки для участников мобилизационного резерва "БАРС-НН" и их семей. Нововведения утверждены указом губернатора Глеба Никитина и направлены на то, чтобы обеспечить резервистам уверенность в завтрашнем дне, а их близким — стабильность и заботу.

"Решение о введении дополнительных мер для резервистов "БАРС-НН" и их семей – это логичный шаг в рамках выстроенной социальной политики региона. Мы обязаны гарантировать нашим добровольцам не только надежный тыл во время службы, но и уверенность в благополучии их близких. Это вопрос нашей общей ответственности и справедливости. Уверен, что такие меры укрепляют социальную защищенность тех, кто стоит на страже безопасности региона, и повышают престиж службы в рядах мобилизационного резерва", — отметил глава региона.

Особое внимание уделили семьям с детьми. Родители, находящиеся в резерве, освобождаются от платы за детские сады и группы присмотра, а их дети получат бесплатное горячее питание. Также предусмотрена возможность бесплатного посещения спортивных секций и продлёнки. Если семья резервиста решит перевести ребёнка в школу поближе к дому, это можно будет сделать в приоритетном порядке.

Медицинская помощь для резервистов и их близких будет оказываться бесплатно и вне очереди. Это касается как лечения, так и восстановительных процедур в рамках Программы госгарантий оказания населению Нижегородской области медпомощи на текущий год.

Кроме того, дети резервистов от 7 до 14 лет смогут отдохнуть по льготным путёвкам в лагерях и санаториях региона.

Чтобы получить меры поддержки, нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Напомним, резерв "БАРС-НН" начали формировать осенью 2025 года. Его задачей является охрана стратегически важных объектов региона. Служба проходит только в пределах Нижегородской области и не связана с участием в специальной военной операции.

Вступить в резерв можно добровольно через военкомат. Контракт с Минобороны позволяет совмещать основную работу с военными сборами. Резервистам положены денежные выплаты, современная экипировка, питание, медобслуживание, страхование, а также сохранение рабочего места и зарплаты на время сборов.

Ранее сообщалось, что третья группа резервистов "БАРС-НН" приступила к охране промзоны в одном из муниципалитетов Нижегородской области.