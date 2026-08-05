Беспилотники начали искать нелегальные свалки в Нижегородской области Общество

Фото: скриншот видео, записанного БАС

В Нижегородской области начали тестировать беспилотные авиационные системы (БАС) для выявления незаконного сброса отходов с грузовиков в неотведенных местах.

Проект реализуют региональные минэкологии и минпромторг, АНО «Горький Тех», АНО «НПЦ БАС Нижегородской области» и ГК «ГАСКАР». Инициативу также поддержало региональное управление МВД.

Во время полетов оператор беспилотника в режиме реального времени фиксирует случаи сброса мусора и передает материалы в минэкологии для оформления административных протоколов. Если нарушение относится к компетенции других ведомств, информацию направляют в полицию.

Тестовые вылеты с использованием отечественного беспилотника «Сибирячок» проходят с середины июля. За это время система помогла выявить 10 нарушителей. Штраф за незаконный сброс мусора составляет от 40 тысяч рублей для физических лиц и от 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Ольга Белянина отметила, что беспилотные системы позволяют быстрее выявлять нарушения и привлекать виновных к ответственности.

«Благодаря беспилотным системам мы планируем усилить экологический контроль, поскольку система позволяет оперативно выявлять факт сброса мусора», — сказала она.

По данным ведомства, с начала 2026 года за нарушения, связанные с незаконным сбросом отходов и организацией несанкционированных свалок, к ответственности привлекли около 90 человек.

В ГК «ГАСКАР» сообщили, что благодаря 160-кратному оптическому зуму беспилотник способен распознать самосвал с отходами с расстояния около километра и передать координаты в режиме реального времени.

Аппарат также оснащен тепловизором и может работать при сложных погодных условиях, включая сильный дождь, снегопад и мороз до минус 30 градусов.

Руководитель по развитию АНО «НПЦ БАС Нижегородской области» Кирилл Жилин отметил, что экологический мониторинг стал одним из новых направлений применения беспилотников в регионе.

«Результаты испытаний показывают, что этот сценарий востребован, поэтому в дальнейшем мы будем искать возможности его развивать и масштабировать», — подчеркнул он.

Ранее в Нижегородской области в рамках экспериментального правового режима с использованием БАС тестировали доставку лекарств и биоматериалов, мониторинг лесов и линейных объектов, а также применение беспилотников в сельском хозяйстве и для перевозки грузов.

Развитие в стране БАС ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина.