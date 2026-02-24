Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2026 13:26
Качество уборки снега проверили в Сормовском районе
24 февраля 2026 13:10
Эксклюзив
Площадку КРТ на Бурнаковке проверят на загрязнение почвы перед застройкой
24 февраля 2026 12:59
Производство мяса в Нижегородской области выросло на 18% за год
24 февраля 2026 12:45
Более 230 пилотов БАС обучили в Нижегородской области в 2025 году в рамках экспериментального правового режима
24 февраля 2026 12:31
Нижегородский спутник "Лобачевский" запечатлел северо-запад России
24 февраля 2026 12:18
Нижегородцам напомнили о начале сезона активности клещей
24 февраля 2026 12:10
От пенсий до интернета: что изменится для нижегородцев с 1 марта
24 февраля 2026 12:09
Более 111 тысяч услуг было оказано предпринимателям в МФЦ Нижегородской области в 2025 году
24 февраля 2026 11:54
Проект "Социальный участковый" получил диплом фестиваля "Черноречье ФЕСТ"
24 февраля 2026 11:25
Жители Нижнего Новгорода назвали самые недооцененные профессии
Общество

Более 230 пилотов БАС обучили в Нижегородской области в 2025 году в рамках экспериментального правового режима

24 февраля 2026 12:45 Общество
Более 230 пилотов БАС обучили в Нижегородской области в 2025 году в рамках экспериментального правового режима

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

234 специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) подготовлено в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в Нижегородской области в 2025 году.

Оператором ЭПР в регионе выступает АНО «Горький Тех». Развитие отрасли БАС в стране ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.    

Обученные кадры уже задействованы в полетах в рамках ЭПР, действующего на территории региона.

В Нижегородской области подготовке кадров для беспилотных воздушных судов уделяется особое внимание, начиная уже со студенческой скамьи. Основными площадками для обучения будущих специалистов выступают Борский Губернский колледж, Княгининский университет, Учебно-методический центр по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, а также авиационный учебный центр «Им. Летчика-Космонавта СССР Волка Игоря Петровича». Эти организации являются субъектами экспериментального правового режима (ЭПР), который позволяет на практике тестировать различные сценарии применения БАС в реальных условиях. Статус дает им возможность обучать специалистов по программам подготовки, которые пока недоступны в рамках обычного правового поля: например, эксплуатация БАС общей массой свыше 30 кг и др.                

«В Нижегородской области сегодня в рамках ЭПР активно реализуются проекты городской аэрологистики, а также выполняются мониторинг и патрулирование лесов, трубопроводов, энергетических объектов, аэрофотосъемка и сельскохозяйственные работы. Учитывая широкое применение БАС, в регионе имеется большой спрос на специалистов по управлению беспилотниками. В 2025 году ЭПР был расширен на Владимирскую и Калужскую области, что неизменно приведет к еще большему спросу на качественных пилотов БАС», — отметила руководитель направления ЭПР АНО «Горький Тех» Елена Гущина.    

На сегодняшний день субъектами ЭПР в Нижегородской области выступают более 30 организации, которые занимаются обучением операторов БАС, разработкой и испытанием беспилотников и их комплектующих. Эксплуатанты реализуют проекты по воздушной перевозке грузов, мониторингу и патрулированию лесов и водных ресурсов, мониторингу инфраструктурных объектов и аэрофотосъемке местности.

Напомним, развитие в стране БАС ведется рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента Владимира Путина. Его реализация способствует созданию условий для производства самых различных типов судов, расширения их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БАС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных