Более 230 пилотов БАС обучили в Нижегородской области в 2025 году в рамках экспериментального правового режима Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

234 специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) подготовлено в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в Нижегородской области в 2025 году.

Оператором ЭПР в регионе выступает АНО «Горький Тех». Развитие отрасли БАС в стране ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Обученные кадры уже задействованы в полетах в рамках ЭПР, действующего на территории региона.

В Нижегородской области подготовке кадров для беспилотных воздушных судов уделяется особое внимание, начиная уже со студенческой скамьи. Основными площадками для обучения будущих специалистов выступают Борский Губернский колледж, Княгининский университет, Учебно-методический центр по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова, а также авиационный учебный центр «Им. Летчика-Космонавта СССР Волка Игоря Петровича». Эти организации являются субъектами экспериментального правового режима (ЭПР), который позволяет на практике тестировать различные сценарии применения БАС в реальных условиях. Статус дает им возможность обучать специалистов по программам подготовки, которые пока недоступны в рамках обычного правового поля: например, эксплуатация БАС общей массой свыше 30 кг и др.

«В Нижегородской области сегодня в рамках ЭПР активно реализуются проекты городской аэрологистики, а также выполняются мониторинг и патрулирование лесов, трубопроводов, энергетических объектов, аэрофотосъемка и сельскохозяйственные работы. Учитывая широкое применение БАС, в регионе имеется большой спрос на специалистов по управлению беспилотниками. В 2025 году ЭПР был расширен на Владимирскую и Калужскую области, что неизменно приведет к еще большему спросу на качественных пилотов БАС», — отметила руководитель направления ЭПР АНО «Горький Тех» Елена Гущина.

На сегодняшний день субъектами ЭПР в Нижегородской области выступают более 30 организации, которые занимаются обучением операторов БАС, разработкой и испытанием беспилотников и их комплектующих. Эксплуатанты реализуют проекты по воздушной перевозке грузов, мониторингу и патрулированию лесов и водных ресурсов, мониторингу инфраструктурных объектов и аэрофотосъемке местности.

Напомним, развитие в стране БАС ведется рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента Владимира Путина. Его реализация способствует созданию условий для производства самых различных типов судов, расширения их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.