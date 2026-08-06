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Происшествия

50-летняя женщина пострадала на пожаре в многоквартирном доме на Автозаводе

06 августа 2026 10:10 Происшествия
50-летняя женщина пострадала на пожаре в многоквартирном доме на Автозаводе

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Крупный пожар произошел вечером 5 августа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло на последнем этаже многоквартирном доме на проспекте Ильича. Огонь охватил 30 «квадратов» квартиры и перекинулся на чердачное помещение. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Для тушения привлекалось 29 человек и 7 единиц техники.

Из здания было эвакуировано пять человек. Однако пострадала 50-летняя владелица квартиры.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 54-летний мужчина погиб на пожаре в жилой многоэтажке в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автозаводский район МЧС Пожар
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