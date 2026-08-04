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Гибель 54-летнего нижегородца на пожаре обернулась проверкой СК

04 августа 2026 17:39 Происшествия
Гибель 54-летнего нижегородца на пожаре обернулась проверкой СК

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Процессуальную проверку организовали после смертельного пожара в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Напомним, возгорание произошло 4 августа в квартире жилого дома на улице Березовской. Пожарным удалось не допустить перехода пламени на соседние квартиры.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело 54-летнего мужчины.

На место происшествия выехал следователь следственного отдела по Московскому району Нижнего Новгорода. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

При осмотре тела погибшего следователи не выявили видимых телесных повреждений криминального характера. Основной версией произошедшего в СК называют неосторожное обращение с огнем при курении.

Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад о сгоревшем аварийном доме на Бору.

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Теги:
Пожар СК Смерть
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