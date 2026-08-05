Выяснилось, какие электроприборы нужно обязательно отключать на ночь Общество

Многие думают, что бытовая техника, оставленная в режиме ожидания, почти не расходует электроэнергию. Однако это не так. Имеет ли смысл отключать телевизоры, роутеры и приставки от сети на ночь? Сколько электроэнергии можно сэкономить таким способом и не навредит ли это работе техники?

Сколько можно сэкономить, если отключать технику

В современных домах часто оставляют включёнными телевизор, игровые приставки, роутеры, микроволновки с электронными часами, стиральные машины, компьютеры и зарядные устройства. Все эти приборы создают так называемую «фантомную» нагрузку, которая может достигать 100 ватт в час. За год эта нагрузка может привести к дополнительным расходам на электроэнергию в размере около 5855 рублей при среднем городском тарифе. В некоторых случаях фантомная нагрузка может составлять до 10% от общего энергопотребления квартиры.

Вредно ли выдергивать технику из розетки

Некоторые современные устройства, такие как Smart TV и особенно OLED-телевизоры, после выключения с пульта продолжают выполнять служебные процессы для обслуживания матрицы. Прерывание этих процессов может со временем привести к неравномерному износу пикселей.

Также стоит учитывать, что некоторые системы после каждого полного отключения устройства заново устанавливают соединение с Wi-Fi и синхронизируют время. Это создаёт дополнительную нагрузку на блоки питания.

Роутеры после каждого включения проходят полный цикл загрузки и повторного подключения к сети Интернет. Хотя при ежедневном отключении это не представляет серьёзной проблемы, такие частые включения могут прерывать фоновые обновления и процессы обеспечения безопасности.

Рекомендации по отключению техники

Не вся техника нуждается в отключении, рассказала в интервью 360.ru мастер по ремонту электроники Наталья Гайфуллина. Современные устройства оснащены предохранителями, которые защищают их от скачков напряжения. Например, Smart TV, роутеры и другие устройства можно оставлять включёнными без риска для их работы.

Для обеспечения безопасности и экономии электроэнергии важно правильно организовать отключение бытовой техники на ночь. Рекомендуется разделить устройства на несколько категорий и настроить систему соответствующим образом.

Можно выключать на ночь:

Телевизор, игровую приставку и цифровую приставку без функции записи: Эти устройства можно безопасно отключать через сетевой фильтр с кнопкой или умную розетку. Приставку с функцией записи эфира: Если в семье активно пользуются этой функцией, лучше оставить её включённой. Роутер: Если в доме установлены камеры видеонаблюдения, умные датчики или охранная сигнализация, работающая через интернет, или кто-то из членов семьи работает по ночам, роутер следует оставить включённым. В противном случае его можно отключить вместе с другой техникой.

Категорически нельзя отключать на ночь:

Холодильники и морозильники: Эти устройства поддерживают необходимый температурный режим, и их отключение может привести к сбоям. OLED-телевизоры: Для них требуется дежурный режим, чтобы обеспечить нормальное функционирование экрана. Wi-Fi-роутеры и блоки управления умным домом: Если к ним подключены датчики протечки воды, дыма или утечки газа, их лучше оставить включёнными.

Обязательно отключать перед сном и при уходе из дома:

Электрические обогреватели: Это самые пожароопасные приборы, которые следует отключать перед сном и при покидании дома. Приборы для укладки волос и глажки: Утюги, плойки и фены также следует отключать, чтобы избежать перегрева и возможного возгорания. Мелкая кухонная техника: Электрочайники, тостеры, мультиварки и аэрогрили могут представлять опасность из-за скопления жира и крошек, а также возможных скачков напряжения. Зарядные устройства: Если зарядные устройства для телефонов и ноутбуков остаются в розетке без подключённых гаджетов, их следует отключать.

Дежурный режим может быть опасен, так как блок питания внутри устройства постоянно находится под высоким напряжением. При резких скачках напряжения или выходе из строя внутренних компонентов может произойти короткое замыкание, что приведёт к нагреву корпуса и даже возгоранию.

Как правильно выключать технику

Для безопасного и эффективного отключения техники рекомендуется использовать сетевые фильтры с кнопкой-выключателем или умные розетки. Они позволяют обесточить сразу несколько устройств одним нажатием и оснащены встроенными предохранителями, которые защищают от перегрузок.

Некоторые сетевые фильтры работают по принципу master-outlet, что позволяет автоматически отключать все подключённые к нему устройства при выключении главного устройства (например, телевизора). Умные розетки также позволяют настроить автоматическое отключение техники по расписанию через приложение на телефоне. Однако стоит учитывать, что максимальная нагрузка таких розеток обычно составляет до 3,5 киловатта, поэтому мощные обогреватели подключать к ним не рекомендуется.

Таким образом, правильное отключение техники не только помогает сэкономить электроэнергию, но и обеспечивает безопасность вашего дома.