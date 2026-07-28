Сварщик ответит в суде за пожар на 5 млн рублей в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС по региону

Главное управление МЧС по Нижегородской области рассказало об обстоятельствах крупного пожара, произошедшего 1 апреля 2026 года на стройплощадке в Канавинском районе Нижнего Новгорода. По данным ведомства, возгорание стало следствием нарушений требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

Пожар произошел на строящемся доме на улице Октябрьской Революции. Во время сварочных работ раскаленные капли металла и огарки электродов попали на кровлю пристройки, где находился горючий экструдированный полистирол. В результате материал загорелся.

Установлено, что сварщик не использовал защитные экраны и металлический ящик для сбора огарков электродов, хотя знал о требованиях пожарной безопасности.

Огонь быстро распространился по кровле площадью около 80 кв. метров, а затем перекинулся по фасаду здания до 12-го этажа. В результате были повреждены оконные рамы и закопчены пять квартир.

Дознаватели государственного пожарного надзора совместно со специалистами испытательной пожарной лаборатории установили, что очаг возгорания находился на кровле парковки. Экспертиза подтвердила: причиной пожара стало попадание раскаленных частиц металла на горючие материалы.

По информации МЧС, ущерб от пожара превысил пять миллионов рублей. Виновник происшествия признал, что сознательно не выполнил часть требований пожарной безопасности, рассчитывая, что чрезвычайной ситуации не произойдет.

Материалы дела направлены в суд. В ведомстве также сообщили, что причиненный ущерб уже возмещен.

Ранее сообщалось, что в Володарском районе поймали мужчину, причастного к серии поджогов.