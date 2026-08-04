54-летний мужчина погиб на пожаре в нижегородской многоэтажке Происшествия

Фото: региональное МЧС

Пожар с погибшим произошел в жилой многоэтажке на улице Березовской, 120 Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Сигнал о возгорании поступил около четырёх часов утра. Когда пожарные приехали на место, из квартиры на девятом этаже шёл дым. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В любой момент огонь мог перекинуться на соседние помещения.

В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Во время пожара погиб 54‑летний мужчина.

По предварительным данным, пожар произошел в результате небрежного отношения с сигаретой.

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