Работодатели получили 166 млн рублей за трудоустройство нижегородцев Общество

Региональное отделение Соцфонда России профинансировало трудоустройство жителей Нижегородской области на 166 млн рублей.

За пять лет участниками программы СФР стали 570 предприятий. В результате работу получили более 1,6 тысячи нижегородцев. Субсидии предоставляются работодателям за трудоустройство отдельных категорий граждан.

При трудоустройстве безработных, работников под угрозой увольнения либо уволенных из‑за сокращения штата, людей с инвалидностью, молодежи до 30 лет, ветеранов СВО и членов погибших военных, беженцев с Украины, а также ДНР и ЛНР предприятиям компенсируют три МРОТ (более 81 тыс. руб.)

За трудоустройство граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, полагается компенсация шести МРОТ (почти 162, 6 тыс. руб.).

Выплата перечисляется поэтапно — по истечении первого, третьего и шестого месяцев соответственно.

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса предусмотрена отдельная мера поддержки — выплата в размере трех МРОТ на одного сотрудника один раз в три месяца в течение года.

Кроме того, Отделение СФР компенсирует до 200 тыс. рублей за переоборудование рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Чтобы получить господдержку, работодателю необходимо обратиться в центр занятости населения через личный кабинет на портале «Работа России» для подбора сотрудников, а затем подать заявление в региональное отделение СФР.

Заявление на компенсацию затрат по оборудованию рабочего места подается в течение трех месяцев со дня заключения трудового договора с инвалидом. При этом срок занятости должен составлять не менее девяти месяцев. После проверки документов центр занятости передает их в отделение СФР, которое перечисляет средства в течение десяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что 215 тысяч нижегородцев получат прибавку к пенсии в августе.