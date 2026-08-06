Работодатели получили 166 млн рублей за трудоустройство нижегородцев

Региональное отделение Соцфонда России профинансировало трудоустройство жителей Нижегородской области на 166 млн рублей.
За пять лет участниками программы СФР стали 570 предприятий. В результате работу получили более 1,6 тысячи нижегородцев. Субсидии предоставляются работодателям за трудоустройство отдельных категорий граждан.
При трудоустройстве безработных, работников под угрозой увольнения либо уволенных из‑за сокращения штата, людей с инвалидностью, молодежи до 30 лет, ветеранов СВО и членов погибших военных, беженцев с Украины, а также ДНР и ЛНР предприятиям компенсируют три МРОТ (более 81 тыс. руб.)
За трудоустройство граждан, признанных в установленном порядке инвалидами, полагается компенсация шести МРОТ (почти 162, 6 тыс. руб.).
Выплата перечисляется поэтапно — по истечении первого, третьего и шестого месяцев соответственно.
Предприятиям оборонно-промышленного комплекса предусмотрена отдельная мера поддержки — выплата в размере трех МРОТ на одного сотрудника один раз в три месяца в течение года.
Кроме того, Отделение СФР компенсирует до 200 тыс. рублей за переоборудование рабочих мест для лиц с инвалидностью.
Чтобы получить господдержку, работодателю необходимо обратиться в центр занятости населения через личный кабинет на портале «Работа России» для подбора сотрудников, а затем подать заявление в региональное отделение СФР.
Заявление на компенсацию затрат по оборудованию рабочего места подается в течение трех месяцев со дня заключения трудового договора с инвалидом. При этом срок занятости должен составлять не менее девяти месяцев. После проверки документов центр занятости передает их в отделение СФР, которое перечисляет средства в течение десяти рабочих дней.
Ранее сообщалось, что 215 тысяч нижегородцев получат прибавку к пенсии в августе.
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