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Общество

Соцфонд направил свыше 1,42 млрд рублей на поддержку нижегородских медиков

19 июня 2026 09:41 Общество
Соцфонд направил свыше 1,42 млрд рублей на поддержку нижегородских медиков

Фото: Кира Мишина

Более 1,42 млрд рублей направили на социальные выплаты медикам в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Ежемесячную поддержку получают свыше 19,5 тысячи медицинских работников региона.

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей. Сумма зависит от категории специалиста, типа медорганизации и объема отработанного времени.

Максимальные выплаты предусмотрены для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек — до 50 тысяч рублей. Средний медперсонал в таких территориях может рассчитывать на сумму до 30 тысяч рублей.

Для врачей, работающих в городах и поселениях с населением от 50 до 100 тысяч человек, размер выплаты составляет 29 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала — 13 тысяч рублей.

Обращаться за получением средств медикам не требуется. Медицинские учреждения самостоятельно передают в отделение СФР по Нижегородской области электронные реестры сотрудников. После поступления сведений выплаты назначают в течение семи рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 324 многодетным семьям пересчитали единое пособие.

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Теги:
Врачи Выплаты Социальный фонд
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