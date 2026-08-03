215 тысяч нижегородцев получат прибавку к пенсии в августе Общество

Фото: Александр Воложанин

Перерасчет пенсий пройдет в августе в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда, он затронет работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы в СФР.

Такая индексация проходит каждый год в последний месяц лета и официально называется перерасчетом трудовых прав. Прибавку получат и пенсионеры по инвалидности.

Изменения коснутся также выплат по потере кормильца — но только в том случае, если на лицевой счет умершего поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя.

Перерасчет будет произведен автоматически, без подачи заявлений. В результате августовского пересмотра выплаты увеличатся у 215 тысяч пенсионеров региона.

Размер прибавки зависит от заработной платы. Чем выше была официальная зарплата, тем больше добавят к пенсии. Максимум можно получить до трех пенсионных коэффициентов. Их стоимость определяется годом выхода на пенсию. В 2026 году один коэффициент равен 156 рублям 76 копейкам.

Узнать, сколько баллов уже накоплено, можно через личный кабинет на портале госуслуг. Для этого достаточно ввести в поиске «Выписка из ИЛС». Документ появится в уведомлениях или придет на электронную почту.

Выплаты с учетом перерасчета перечислят в августе по обычному графику доставки пенсий.

Ранее мы писали, какие изменения в российском законодательстве вступили в силу с 1 августа.