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Общество

215 тысяч нижегородцев получат прибавку к пенсии в августе

03 августа 2026 09:06 Общество
215 тысяч нижегородцев получат прибавку к пенсии в августе

Фото: Александр Воложанин

Перерасчет пенсий пройдет в августе в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда, он затронет работающих пенсионеров, за которых в 2025 году работодатели перечисляли страховые взносы в СФР.

Такая индексация проходит каждый год в последний месяц лета и официально называется перерасчетом трудовых прав. Прибавку получат и пенсионеры по инвалидности.

Изменения коснутся также выплат по потере кормильца — но только в том случае, если на лицевой счет умершего поступили ранее неучтенные страховые взносы от работодателя.

Перерасчет будет произведен автоматически, без подачи заявлений. В результате августовского пересмотра выплаты увеличатся у 215 тысяч пенсионеров региона.

Размер прибавки зависит от заработной платы. Чем выше была официальная зарплата, тем больше добавят к пенсии. Максимум можно получить до трех пенсионных коэффициентов. Их стоимость определяется годом выхода на пенсию. В 2026 году один коэффициент равен 156 рублям 76 копейкам.

Узнать, сколько баллов уже накоплено, можно через личный кабинет на портале госуслуг. Для этого достаточно ввести в поиске «Выписка из ИЛС». Документ появится в уведомлениях или придет на электронную почту.

Выплаты с учетом перерасчета перечислят в августе по обычному графику доставки пенсий.

Ранее мы писали, какие изменения в российском законодательстве вступили в силу с 1 августа.

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Теги:
Выплаты Пенсия Социальный фонд
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