Более 20 тысяч нижегородских родителей получили новую семейную выплату

Более 20 тысяч жителей Нижегородской области получили новую семейную выплату Социального фонда России. Мера поддержки начала действовать в 2026 году и предусматривает возврат части налога на доходы физических лиц, уплаченного работающими родителями за 2025 год.
Как сообщили в региональном отделении СФР, прием заявлений стартовал 1 июня. За неполные два месяца семьям перечислили 541 млн рублей. В ближайшие дни выплаты получат еще 19 тысяч родителей, чьи заявления уже одобрены.
Право на выплату имеют семьи, воспитывающие двоих и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится очно. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от дохода родителя и суммы уплаченного НДФЛ. Фактически государство возвращает разницу между налоговой ставкой 13% и 6%.
Выплата назначается при соблюдении ряда условий. В частности, родитель должен быть гражданином России и постоянно проживать в стране, а среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в регионе. Кроме того, проводится оценка имущественного положения семьи.
Управляющий отделением СФР по Нижегородской области Арина Садулина напомнила, что подать заявление можно до 1 октября 2026 года через портал «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. По ее словам, рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней, а получить выплату может каждый из работающих родителей.
Ранее сообщалось, что более 5 тысяч нижегородских семей улучшили жилье с помощью маткапитала.
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