Нижегородцев предупредили о сбоях в отображении автобусов на онлайн-картах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцев предупредили о сбоях в отображении общественного транспорта в мобильных приложениях и на портале АСИП 6 августа.

В ЦРТС обратились к пассажирам с просьбой учитывать данный факт при планировании поездок.

Отметим, что уже несколько дней в Нижнем Новгороде наблюдаются перебои с мобильным интернетом. При этом с начала 2026 года в регионе появилось более 250 новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi.

Напомним, с недавних пор отслеживать передвижение нижегородских автобусов и трамваев можно через чат-бот в MAX.