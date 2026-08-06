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Нижегородцев предупредили о сбоях в отображении автобусов на онлайн-картах

06 августа 2026 11:40 Общество
Нижегородцев предупредили о сбоях в отображении автобусов на онлайн-картах

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцев предупредили о сбоях в отображении общественного транспорта в мобильных приложениях и на портале АСИП 6 августа.

В ЦРТС обратились к пассажирам с просьбой учитывать данный факт при планировании поездок.

Отметим, что уже несколько дней в Нижнем Новгороде наблюдаются перебои с мобильным интернетом. При этом с начала 2026 года в регионе появилось более 250 новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi.

Напомним, с недавних пор отслеживать передвижение нижегородских автобусов и трамваев можно через чат-бот в MAX.

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Теги:
Интернет Общественный транспорт ЦРТС
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