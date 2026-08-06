Нижегородский минфин планирует привлечь кредиты на 6 млрд рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Министерство финансов Нижегородской области объявило шесть электронных аукционов на открытие возобновляемых кредитных линий. Информация размещена на портале госзакупок.

Каждая закупка предполагает привлечение кредита с лимитом задолженности 1 млрд рублей сроком на 365 дней. Таким образом, общий объем планируемых заимствований составит 6 млрд рублей.

Согласно документации, средства привлекаются для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств региона и пополнения остатков на едином счете бюджета в течение финансового года.

Кредитные линии будут возобновляемыми с установленным максимальным лимитом задолженности. Процентная ставка — плавающая: она определяется как ключевая ставка Банка России на дату первой выдачи кредита плюс надбавка. При ее изменении размер процентов будет корректироваться.

Заявки на участие принимаются до 12 августа по московскому времени. Итоги подведут 13 августа.

Ранее сообщалось, что госдолг Нижегородской области сократился на 12 млрд рублей с начала 2026 года и составил на начало августа 204,45 млрд рублей.