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Инфляция ускорилась до 5,5% в Нижегородской области в июне

29 июля 2026 13:43 Экономика
Инфляция ускорилась до 5,5% в Нижегородской области в июне

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Годовая инфляция в Нижегородской области по итогам июня 2026 года выросла до 5,5%. При этом показатель остается ниже общероссийского уровня в 6%. Об этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении Банка России.

В целом по Приволжскому федеральному округу инфляция ускорилась до 6,6%, а цены увеличились на 0,9% по сравнению с маем. Нижегородская область стала единственным в ПФО, где темпы подорожания за месяц практически не изменились — рост составил 0,4%.

В Банке России отмечают, что ускорение инфляции в округе во многом связано с разовыми факторами. В частности, выросли цены на топливо из‑за повышенного спроса и сокращения предложения — снизилось производство и возникли перебои с поставками.

В то же время в начале лета подешевели подержанные иномарки, холодильники и стиральные машины, а в ряде регионов — планшеты и мобильные телефоны. Это объясняется укреплением рубля и сдержанным спросом на фоне высоких ставок по кредитам.

Из продовольственных товаров за месяц заметнее всего подорожали овощи «борщевого набора» — картофель, капуста, морковь, лук и свекла. Запасы прошлого урожая сокращались, а новый еще не поступил в продажу. При этом продолжили дешеветь молочная продукция и куриные яйца благодаря росту их выпуска.

Услуги в ПФО в июне дорожали медленнее, чем месяцем ранее. В Нижегородской области они и вовсе подешевели. Существенно снизилась стоимость зарубежного отдыха, особенно в Египте. Одной из причин стал запуск новых прямых рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду.

Напомним, по итогам мая годовая инфляция в регионе составляла 5,3% против 5,39% месяцем ранее.

Ранее также сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых.

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Теги:
Банк России Инфляция Цены
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