Систему упрощенного налогообложения планируют ввести в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области подготовили законопроект о введении специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Документ разработан региональным министерством финансов и опубликован на сайте правительства для независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения.

Предполагается, что новый режим начнет действовать с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования закона.

Напомним, АУСН — это экспериментальный налоговый режим, который действует в России с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в тех регионах, где приняты соответствующие законы. Его ключевая особенность — автоматизация расчетов и отчетности. Воспользоваться им могут компании и предприниматели при соблюдении установленных критериев: годовой доход — не более 60 млн рублей, средняя численность работников — до пяти человек, остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн рублей.

Отметим, что вопрос внедрения АУСН для поддержки малого и среднего бизнеса поднял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона в июле 2026 года.