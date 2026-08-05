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Госдолг Нижегородской области сократился на 12 млрд рублей с начала года

05 августа 2026 12:18 Экономика
Госдолг Нижегородской области сократился на 12 млрд рублей с начала года

Фото: НИА «Нижний Новгород»

Объем государственного долга Нижегородской области на 1 августа составил почти 204,45 млрд рублей.

По данным регионального минфина, за семь месяцев 2026 года долговая нагрузка области сократилась более чем на 12,02 млрд рублей. На 1 января 2026 года общий объем госдолга составлял 216,47 млрд рублей.

Основную часть обязательств региона по-прежнему составляют федеральные бюджетные кредиты — 112,12 млрд рублей. Это 54,8% от общего объема обязательств. По сравнению с началом года их размер уменьшился на 17,83 млрд рублей.

При этом вырос объем кредитов коммерческих банков. За семь месяцев сумма увеличилась с 55,6 млрд до 65,5 млрд рублей. Сейчас на них приходится 32% всего госдолга региона.

Еще одна часть обязательств — государственные ценные бумаги. Их объем снизился на 4 млрд рублей и составил 25,5 млрд рублей. Доля таких заимствований в структуре долга — 12,5%.

Наименьшую часть структуры государственного долга занимают государственные гарантии — 1,33 млрд рублей, или 0,7%. По сравнению с началом года объем таких обязательств уменьшился на 92,9 млн рублей.

Согласно прогнозу, к 1 января 2027 года объем регионального госдолга может составить 230,55 млрд рублей. В его структуре планируется 106,13 млрд рублей федеральных бюджетных кредитов, 80,15 млрд рублей кредитов коммерческих банков, 42,5 млрд рублей государственных ценных бумаг и 1,76 млрд рублей госгарантий.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области предложили ввести автоматизированную упрощенную систему налогообложения.

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Теги:
Госдолг Минфин экономика
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