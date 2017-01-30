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Происшествия

Администрация Дзержинска Нижегородской области разрешила жителям забрать вещи из просевшего дома

01 февраля 2017 17:16  [269] Происшествия
Дом по ул. Буденного, 6А (Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области)

Дом по ул. Буденного, 6А

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Администрация Дзержинска Нижегородской области разрешила жителям временно посетить аварийный дом и забрать свои вещи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города 1 февраля 2017 года.

31 января администрация сообщала, что запрет на посещение доступа в аварийный дом (ул. Буденного, 6А), в котором просел фундамент, и на фасаде образовалась трещина, будет ограничен примерно до 1 марта. До этого, запрет на посещение вводился до 1 февраля.

Сегодня, по данным пресс-службы, в Дзержинске состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), на котором обсуждалось развитие ситуации с этим домом.

Перед заседанием дом осмотрели эксперты, в том числе представители силовых структур. По итогам осмотра дома и выездного заседания КЧС принято решение временно разрешить доступ жителей, чтобы они смогли забрать личные вещи и мелкую бытовую технику. При этом жителям запрещается выносить крупногабаритные вещи.

"Прошло уже три недели с момента установки маяков и маркеров. Пока все они находятся в удовлетворительном состоянии. Это говорит о том, что дальнейшей просадки дом не дает", - сказал глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

Напомним, что согласно уточненным данным, в доме проживает 151 человек. Администрация предварительно оценила стоимость расселения жителей просевшего дома в 133 млн рублей.

Напомним также, что просадка фундамента в жилом доме, расположенном в Дзержинске, произошла 14 января 2017 года. Из здания было эвакуировано 80 человек, в том числе 15 детей. Жертв и пострадавших нет. Эксперты назвали причинами проседания возможные нарушения при строительстве.

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Теги:
Жилье ЧП
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