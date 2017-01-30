Администрация Дзержинска Нижегородской области разрешила жителям забрать вещи из просевшего дома

Дом по ул. Буденного, 6А
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Администрация Дзержинска Нижегородской области разрешила жителям временно посетить аварийный дом и забрать свои вещи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города 1 февраля 2017 года.
31 января администрация сообщала
, что запрет на посещение доступа в аварийный дом (ул. Буденного, 6А), в котором просел фундамент, и на фасаде образовалась трещина, будет ограничен примерно до 1 марта. До этого, запрет
на посещение вводился до 1 февраля.
Сегодня, по данным пресс-службы, в Дзержинске состоялось выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), на котором обсуждалось развитие ситуации с этим домом.
Перед заседанием дом осмотрели эксперты, в том числе представители силовых структур. По итогам осмотра дома и выездного заседания КЧС принято решение временно разрешить доступ жителей, чтобы они смогли забрать личные вещи и мелкую бытовую технику. При этом жителям запрещается выносить крупногабаритные вещи.
"Прошло уже три недели с момента установки маяков и маркеров. Пока все они находятся в удовлетворительном состоянии. Это говорит о том, что дальнейшей просадки дом не дает", - сказал глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.
Напомним
, что согласно уточненным данным, в доме проживает 151 человек. Администрация предварительно
оценила стоимость расселения жителей просевшего дома в 133 млн рублей.
Напомним также
, что просадка фундамента в жилом доме, расположенном в Дзержинске, произошла 14 января 2017 года. Из здания было эвакуировано 80 человек, в том числе 15 детей. Жертв и пострадавших нет. Эксперты назвали причинами
проседания возможные нарушения при строительстве.
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