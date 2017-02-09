Суд постановил арестовать на два месяца нижегородца за публичное оскорбление судьи в интернете Происшествия

Альберт Гюрджиян Фото: социальная сеть (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Суд постановил арестовать на два месяца нижегородца за публичное оскорбление судьи в интернете. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.



Согласно информации, в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило постановление следователя с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении нижегородца Альберта Гюрджияна, обвиняемого в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием сети "Интернет".



В ходе расследования уголовного дела установлено, что программе "Кстати" (ООО "Сети НН") был опубликован видеорепортаж о бытовом конфликте судьи Нижегородского областного суда Романа Ярцева с жительницей коттеджного поселка в Нижегородской области Златы Антоновской, затем вышеназванный репортаж опубликован на являющемся средством массовой информации интернет-ресурсе.



Далее 42-летний обвиняемый увидел, что репортаж стал предметом активного обсуждения общественности. После этого мужчина, находясь у себя дома, используя псевдоним, также принял активное участие в обсуждении вышеуказанного репортажа, размещенного на интернет-ресурсе, публично делая комментарии к нему, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку их принадлежности к социальной группе, выделенной по роду служебной деятельности – служащих судебных органов власти Российской Федерации – должностных лиц, разрешающих дела в суде, и Ярцева, как её представителя.



Следствие выяснило, что обвиняемый зарегистрирован на многих интернет-ресурсах, где распространяет экстремистские сведения и старается тем самым разжечь ненависть к представителям различных социальных групп среди неограниченного круга лиц – пользователей сети интернет. Подобная деятельность обвиняемого носит системный характер.



Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода обвиняемому Гюрджияну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 дней. Постановление в законную силу не вступило.







Заседание было посвящено сюжетам, показанным 11 и 16 января текущего года в программе "Кстати" (ООО "Сети НН").



На заседании рабочей группы присутствовали сам Роман Ярцев со своим адвокатом Олегом Шароновым, жительница коттеджного поселка, которая и заявляет о ненадлежащем поведении судьи, Злата Антоновская, а также главный редактор телекомпании "Сети НН" Александр Зудин. Всем им было предоставлено слово для выражения своей позиции и ответов на вопросы членов ККС.



Так, Злата Антоновская заявила, что Ярцев стрелял не только в воздух, но также и в ее направлении. Ярцев заверил, что это не соответствует действительности, и что выстрел был произведен им один раз – в воздух, – чтобы обезопасить себя и свою собаку "от агрессивного бультерьера Антоновской". При этом в ходе заседания Антоновская представила коллегии кинологическое заключение, в котором говорится, что ее собака не является агрессивной и не представляет угрозы для окружающих.



Заявления Златы Антоновской о противоправном поведении Романа Ярцева сам судья назвал ложью, направленной на то, чтобы "замарать" его честь и достоинство. Также он назвал ложью и заявление студентки Василисы Кирилловой (Роман Ярцев является преподавателем Приволжского филиала Российской академии правосудия – прим. НИА "Нижний Новгород"), которая выступила в программе "Кстати" с сообщением об особенностях



По итогам заседания члены рабочей группы сообщили, что заявления о нарушении судьей Ярцевым кодекса судейской этики и закона о статусе судей, озвученные в программе "Кстати", не нашли своего объективного подтверждения.



"В нарушение ст. 49 закона о СМИ в телепрограмме "Кстати", вышедшей в эфир 11 и 16 января 2017 года, была озвучена недостоверная информация о Ярцеве. В действиях Ярцева признаки дисциплинарного проступка отсутствуют", - отметил председатель рабочей группы Николай Трофимов.









Суд постановил арестовать на два месяца нижегородца за публичное оскорбление судьи в интернете. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.Согласно информации, в Московский районный суд Нижнего Новгорода поступило постановление следователя с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении нижегородца Альберта Гюрджияна, обвиняемого в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные с использованием сети "Интернет".В ходе расследования уголовного дела установлено, что программе "Кстати" (ООО "Сети НН") был опубликован видеорепортаж о бытовом конфликте судьи Нижегородского областного суда Романа Ярцева с жительницей коттеджного поселка в Нижегородской области Златы Антоновской, затем вышеназванный репортаж опубликован на являющемся средством массовой информации интернет-ресурсе.Далее 42-летний обвиняемый увидел, что репортаж стал предметом активного обсуждения общественности. После этого мужчина, находясь у себя дома, используя псевдоним, также принял активное участие в обсуждении вышеуказанного репортажа, размещенного на интернет-ресурсе, публично делая комментарии к нему, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку их принадлежности к социальной группе, выделенной по роду служебной деятельности – служащих судебных органов власти Российской Федерации – должностных лиц, разрешающих дела в суде, и Ярцева, как её представителя.Следствие выяснило, что обвиняемый зарегистрирован на многих интернет-ресурсах, где распространяет экстремистские сведения и старается тем самым разжечь ненависть к представителям различных социальных групп среди неограниченного круга лиц – пользователей сети интернет. Подобная деятельность обвиняемого носит системный характер.Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода обвиняемому Гюрджияну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 дней. Постановление в законную силу не вступило. Напомним , что рабочая группа нижегородской ККС не нашла признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи Романа Ярцева 27 января 2017 года.Заседание было посвящено сюжетам, показанным 11 и 16 января текущего года в программе "Кстати" (ООО "Сети НН"). Напомним , в программе была озвучена информация о том, что судья при конфликтных ситуациях с соседями в коттеджном поселке якобы стреляет в воздух из травматического пистолета. После выхода программы судья был взят под государственную защиту в связи с появлением угроз в социальных сетях.На заседании рабочей группы присутствовали сам Роман Ярцев со своим адвокатом Олегом Шароновым, жительница коттеджного поселка, которая и заявляет о ненадлежащем поведении судьи, Злата Антоновская, а также главный редактор телекомпании "Сети НН" Александр Зудин. Всем им было предоставлено слово для выражения своей позиции и ответов на вопросы членов ККС.Так, Злата Антоновская заявила, что Ярцев стрелял не только в воздух, но также и в ее направлении. Ярцев заверил, что это не соответствует действительности, и что выстрел был произведен им один раз – в воздух, – чтобы обезопасить себя и свою собаку "от агрессивного бультерьера Антоновской". При этом в ходе заседания Антоновская представила коллегии кинологическое заключение, в котором говорится, что ее собака не является агрессивной и не представляет угрозы для окружающих.Заявления Златы Антоновской о противоправном поведении Романа Ярцева сам судья назвал ложью, направленной на то, чтобы "замарать" его честь и достоинство. Также он назвал ложью и заявление студентки Василисы Кирилловой (Роман Ярцев является преподавателем Приволжского филиала Российской академии правосудия – прим. НИА "Нижний Новгород"), которая выступила в программе "Кстати" с сообщением об особенностях манеры поведения Ярцева . Как стало известно в ходе заседания, ранее между Кирилловой и Ярцевым произошел словесный конфликт, после которого студентка написала жалобу в региональный минобр. Руководство вуза принесло студентке извинения за поведение преподавателя. При этом и Роман Ярцев, и Василиса Кириллова в учебном заведении характеризуются положительно.По итогам заседания члены рабочей группы сообщили, что заявления о нарушении судьей Ярцевым кодекса судейской этики и закона о статусе судей, озвученные в программе "Кстати", не нашли своего объективного подтверждения."В нарушение ст. 49 закона о СМИ в телепрограмме "Кстати", вышедшей в эфир 11 и 16 января 2017 года, была озвучена недостоверная информация о Ярцеве. В действиях Ярцева признаки дисциплинарного проступка отсутствуют", - отметил председатель рабочей группы Николай Трофимов. Напомним , судья Роман Ярцев подал в Нижегородский районный суд иски о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении гражданки Антоновской и ООО "Сети НН". Напомним также , что адвокат Романа Ярцева считает произошедший случай провокацией в адрес своего подзащитного.

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