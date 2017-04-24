Разработчик презентовал комплексную транспортную схему Нижнего Новгорода Общество

Разработчик презентовал комплексную транспортную схему Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Разработчик (НПО "Транспорт") презентовал комплексную транспортную схему Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии 25 апреля 2017 года.



Руководитель отдела транспортного планирования "НПО "Транспорт" Александр Майоров рассказал, что КТС состоит из шести подпрограмм, и особо остановился на одной из них – "Развитие системы пассажирского транспорта". Основными проблемами организации маршрутной сети в Нижнем Новгороде он назвал дублирование маршрутов, "что приводит к снижению качества перевозок в ущерб безопасности"; нарушение графика следования транспорта; отсутствие повременной тарификации. Особо он выделил "недозагруженность" нижегородского метрополитена.



"Особенно это заметно в дневное время, после того, как "часы пик" прошли. В рамках предлагаемой КТС одним из конкретных решений данной проблемы будет строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Канавинский", - отметил Майоров.



Представитель разработчика КТС также добавил, что постоянно пользуются транспортом 60% жителей города, периодически – около 20%. "Доходы транспортной сферы города могут увеличиться при привлечении этих 20% к поездкам на общественном транспорте, а также при увеличении числа туристов. Отметим, что модернизация не должна производиться за счет увеличения финансовой нагрузки на жителей города. Население не может платить больше, чем платит сейчас", - подчеркнул Алексей Майоров.



При обсуждении КТС научный руководитель направления "Организация и управления транспортными процессами" Института транспортных систем НГТУ Александр Липенков выразил мнение, что число маршрутов в Нижнем Новгороде на ряде участков избыточно: в частности, через Московский вокзал проходит 31 маршрут. Алексей Майоров согласился и отметил, что КТС предусматривает сокращение количества транспорта и снижение периода ожидания на остановках.



Доцент кафедры городского строительства ННГАСУ Станислав Балынин, в свою очередь, поинтересовался у представителя разработчика КТС, сколько людей будут вынуждены добираться до нужного им места с пересадками. Алексей Майоров ответил, что порядка 40 тысяч человек.



Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов, оценивая КТС, отметил, что схема разработана в том объеме, котором администрация и требовала.