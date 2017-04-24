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Общество

Прокуратура предостерегла ДУК о недопущении завышения платы за воду в нижегородском ЖК "Цветы"

27 апреля 2017 10:06  [96] Общество
ЖК Цветы

ЖК Цветы

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура предостерегла домоуправляющую компанию (ДУК) о недопущении завышения платы за воду в нижегородском жилом комплексе (ЖК) "Цветы". Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области 27 апреля 2017 года.

Согласно информации, в надзорное ведомство обратился житель дома №6 по ул. Первоцветной. Он указал на нарушения ООО "Домоуправляющая компания Сормово 15.2", выразившиеся в непредоставления горячего водоснабжения.

К моменту прокурорской проверки водоснабжение в доме было восстановлено. Однако были выявлены нарушения при предоставлении указанной коммунальной услуги, в том числе, несоответствие требованиям законодательства температуры горячей воды.

По данному факту прокуратурой района руководителю ДУК внесено представление. "Кроме того, с целью недопущения завышения платы за коммунальную услугу для жителей указанного дома прокуратурой директору управляющей компании объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним также, что жители еще одного дома в ЖК "Цветы" – дома №109 по ул. Академика Сахарова – судятся с ДУКом из-за завышенных, по их мнению, тарифах на теплоснабжение. Очередное слушание по делу назначено на 5 мая 2017 года.

СПРАВКА:
ООО "Домоуправляющая компания Сормовского района 15.2" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Находится под управлением ООО "Домоуправляющая компания Сормовского района "Сормово". Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Единственный учредитель – Николай Шумилков.

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