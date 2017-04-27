Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Новости

Дом на площади 80 кв.метров сгорел в Княгининском районе Нижегородской области 30 апреля

30 апреля 2017 17:16  [39]

Дом на площади 80 кв.метров сгорел в Княгининском районе Нижегородской области 30 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 30 апреля в 00:25 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании дома в Княгининском районе, с. Ананье. В результате пожара сгорело имущество в квартире на площади 80 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались: 14 человек, шесть единиц техники.

Напомним, что четыре жилых дома сгорело в Нижегородской области 27 апреля 2017 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
МЧС Пожар
Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph