Четыре жилых дома сгорело в Нижегородской области 27 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре личных жилых дома сгорело в Нижегородской области 27 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России 28 апреля.

Сообщение об одном из пожаров в личном жилом доме поступило в 00:22. Это произошло в с. Виняево Арзамасского района. В результате сгорел дом и надворные постройки на общей площади 88 кв.м. Предполагается поджог. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану.

Еще один дом сгорел в д. Вилки Вознесенского района. Сообщение о пожаре поступило в 15:52. В результате пожара сгорел дом с надворными постройками на общей площади 112 кв.м. Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Как сообщает пресс-служба, причиной такого крупного пожара стало также его позднее обнаружение и сообщение о нем в пожарную охрану.

27 апреля случилось еще несколько пожаров. В частности, в 02:33 поступило сообщение о возгорании автомобиля Ford Focus, припаркованного около одного из домов в 11-м микрорайоне г.Арзамас. В результате пожара обгорел этот автомобиль и стоявший рядом ВАЗ-2114 на общей площади 4,5 кв.м. Предполагается поджог.

В 16-10 поступило сообщение о пожаре в бане на ул. 1-е Мая в р.п. Бутурлино. Она обгорела на площади 30 кв.м. по мнению сотрудников МЧС, к пожару привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Всего 27 апреля поступили сообщения о десяти пожарах, произошедших в Нижегородской области, два из них зарегистрированы в Нижнем Новгороде. Огонь повредил четыре личных жилых дома, шесть строений и шесть автомобилей. Причиной четырех пожаров стало нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, одного - неосторожное обращение с огнем, в двух случаях предполагается поджог, причина еще трех пожаров устанавливается.