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Общество

Гордума одобрила присвоение новым улицам в Нижнем Новгороде имен Владимира Высоцкого и Ростислава Алексеева

21 июня 2017 12:56  [1391] Общество
Владимир Высоцкий

Владимир Высоцкий

Фото: visotsky.ru

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Гордума одобрила присвоение новым улицам в Нижнем Новгороде имен Владимира Высоцкого и Ростислава Алексеева. Такое решение депутаты приняли на заседании Думы 21 июня.

Согласно принятому решению, имя Бориса Видяева, возглавлявшего с 1984 по 1994 годы Горьковский автомобильный завод, будет присвоено скверу в Автозаводском районе, расположенном на пр. Ильича в границах ул. Школьная – Челюскинцев. В честь Владимира Высоцкого будет названа новая улица в районе застройки ЖК "Атлант-Сити", в честь конструктора Ростислава Алексеева – улица в районе застройки ЖК "Корабли".

Напомним, что в апреле 2017 года Дума Нижнего Новгорода согласовала установку памятной доски в честь гендиректора Горьковского автомобильного завода в 1986 - 1996 годах, Почетного гражданина Нижегородской области Бориса Видяева– на д.34 по пр. Ильича.

Напомним также, что в январе текущего года после прямого эфира, где обсуждался вопрос присвоения имени поэта Владимира Высоцкого одной из городских улиц, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил специалистам областного правительства вместе с администрацией Нижнего Новгорода проработать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года, редакция газеты "Патриоты Нижнего" обратилась в администрации двух районов с предложением назвать улицу в Нижнем Новгороде в честь актера Евгения Евстигнеева – уроженца г. Горького - которому в октябре 2016 года исполнилось 90 лет со дня рождения. В свою очередь администрация Нижегородского района города предложила три варианта увековечивания памяти Евгения Евстигнеева в названии улиц города, однако пока решение не принято.

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