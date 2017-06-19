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Общество

Нижегородская Дума отменила обязанность родителей предоставлять справки "из соцзащиты" для льготного питания в школах

21 июня 2017 17:06  [451] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Дума Нижнего Новгорода отменила обязанность родителей предоставлять справки из органов соцзащиты для льготного питания в школах. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 июня 2017 года.

Правки в местное положение касаются детей из малоимущих и многодетных семей. Согласно принятому сегодня решению, из перечня предоставляемых родителями и законными представителями документов исключаются справки из органов социальной защиты населения.

"Они будут запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 года Дума Нижнего Новгорода внесла правки в список документов для получения школьниками льготного питания.

Напомним, в декабре 2016 года Дума включила "находящихся в социально опасном положении" детей в перечень льготников на питание в школе. Тогда же сообщалось, что в школах планируется создать специальные комиссии, которые будут устанавливать, насколько семья ребенка формально не является малоимущей и он нуждается в льготном питании.

Напомним также, что в ноябре Гордума после доработки согласовала исключение из списка "льготников" на питание две категории школьников - учащихся коррекционных и кадетских классов, а также конкретизацию перечня "льготников".

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