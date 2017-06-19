Нижегородская администрация намерена сменить зонирование участка в районе паромной переправы Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода подготовит предложения по смене зонирования участка в районе паромной переправы на Нижневолжской набережной. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте горадминистрации 22 июня 2017 года.



Постановление "О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Нижнего Новгорода" подписано сити-менеджером Сергеем Беловым 21 июня.

Согласно документации, департамент градостроительного развития должен будет подготовить проект по изменению зоны набережных по Нижневолжской набережной в 380 м северо-западнее дома №3 по Георгиевскому съезду на зону многофункциональной общественной застройки местного значения.



Напомним, согласно процедуре, для того, чтобы произошла смена зонирования, вопрос должен быть вынесен на публичные слушания, после этого – на заседание Гордумы, а затем в правительство Нижегородской области для утверждения. Публичные слушания пока не назначены.



Напомним также, что 14 июня комиссия определила "Региональную управляющую компанию" подрядчиком для благоустройства Нижневолжской набережной.