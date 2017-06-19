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Общество

Нижегородская администрация намерена сменить зонирование участка в районе паромной переправы

22 июня 2017 12:56  [142] Общество

Фото: Яндекс-Карты

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода подготовит предложения по смене зонирования участка в районе паромной переправы на Нижневолжской набережной. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте горадминистрации 22 июня 2017 года.

Постановление "О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Нижнего Новгорода" подписано сити-менеджером Сергеем Беловым 21 июня.

Согласно документации, департамент градостроительного развития должен будет подготовить проект по изменению зоны набережных по Нижневолжской набережной в 380 м северо-западнее дома №3 по Георгиевскому съезду на зону многофункциональной общественной застройки местного значения.

Напомним, согласно процедуре, для того, чтобы произошла смена зонирования, вопрос должен быть вынесен на публичные слушания, после этого – на заседание Гордумы, а затем в правительство Нижегородской области для утверждения. Публичные слушания пока не назначены.

Напомним также, что 14 июня комиссия определила "Региональную управляющую компанию" подрядчиком для благоустройства Нижневолжской набережной.

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