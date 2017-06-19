Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
23 июня 2017 12:25  [76] Суд отказал ФБК в иске к прокуратуре по экс-главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину
21 июня 2017 18:44  [530] "Теневой кабинет изменил "фото профиля", но не сменил и не собирается менять свою политику", - Евгений Семенов
21 июня 2017 18:16  [232] Нижегородская администрация планирует организовать работу комитета предпринимательства и управления закупок с октября
21 июня 2017 16:13  [243] Гордума согласовала обязанность нижегородского сити-менеджера подавать губернатору сведения о доходах
21 июня 2017 14:59  [449] Дума Нижнего Новгорода отказалась вывести Евгения Лазарева из совета директоров ОАО "Подписные издания"
21 июня 2017 14:03  [330] Депутаты назначили довыборы в Думу Нижнего Новгорода на 10 сентября 2017 года
21 июня 2017 13:40  [867] Глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко затруднилась спрогнозировать реакцию руководства "ЕР" на свое избрание
21 июня 2017 11:33  [1934] Елизавета Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода
21 июня 2017 11:31  [308] "Уверен, что приход Солонченко на пост главы города станет импульсом для развития Нижнего Новгорода", - Дмитрий Барыкин
21 июня 2017 11:21  [324] "Безальтерантивность в избрании главы Нижнего Новгорода меня немного обескураживает", - Евгений Лазарев
Политика

Суд отказал ФБК в иске к прокуратуре по экс-главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину

23 июня 2017 12:25  [76] Политика
Иван Карнилин

Иван Карнилин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд отказал НКО "Фонд борьбы с коррупцией" в иске к прокуратуре по экс-главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в Советском районном суде 23 июня 2017 года.

Заседание прошло 22 июня. Истцом выступила некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", ответчиком - прокуратура Нижегородской области, в качестве заинтересованных лиц привлечены, в частности, прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко, экс-глава города Иван Карнилин и его бывшая супруга Альбина Карнилина.

Как сообщает газета "Коммерсант-Приволжье", суд отказал ФБК в иске к прокуратуре по поводу двух квартир в Майами семьи Карнилина. Напомним, в феврале 2017 года стало известно, что прокуратура не выявила недостоверных сведений в словах Ивана Карнилина о недвижимости в США.

Издание уточняет, что ответы городской прокуратуры ФБК обжаловал в областной, посчитав, что проведенная проверка была формальной, а прокуроры не обосновали свои выводы. "Однако и антикоррупционный отдел прокуратуры Нижегородской области сообщил, что Иван Карнилин закон не нарушил, так как развелся с женой до сентября 2015 года, когда депутаты избрали его главой города", - говорится в СМИ.

Представители ФБК доказывать свою позицию, как отмечает "Коммерсант", в суд 22 июня не явились. В результате в требованиях признать незаконным ответ прокуратуры было отказано.

Напомним, что полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич в мае 2017 года назвал отставку главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина закономерной после антикоррупционных проверок, в том числе - прокуратурой. Опрошенные "Ъ" сотрудники областной прокуратуры затруднились сказать, на основании каких данных полпред сделал такой вывод. Также напомним, что о наличии у семьи Карнилина имущества за рубежом оппозиционный политик Алексей Навальный заявил в декабре 2016 года. 

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
SM Day
Фотофакт
Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице Горький-Пешков в Нижнем Новгороде на фестивале Место19 июня 2017Пиксель-скотч-арт на сетке-рабице "Горький-Пешков" в Нижнем Новгороде на фестивале "Место"

Александр Жунев

Водоканал
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph