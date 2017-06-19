Суд отказал ФБК в иске к прокуратуре по экс-главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину Политика

Иван Карнилин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Суд отказал НКО "Фонд борьбы с коррупцией" в иске к прокуратуре по экс-главе Нижнего Новгорода Ивану Карнилину. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в Советском районном суде 23 июня 2017 года.



Заседание прошло 22 июня. Истцом выступила некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", ответчиком - прокуратура Нижегородской области, в качестве заинтересованных лиц привлечены, в частности, прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко, экс-глава города Иван Карнилин и его бывшая супруга Альбина Карнилина.



Как сообщает газета "Коммерсант-Приволжье", суд отказал ФБК в иске к прокуратуре по поводу двух квартир в Майами семьи Карнилина. Напомним, в феврале 2017 года стало известно, что прокуратура не выявила недостоверных сведений в словах Ивана Карнилина о недвижимости в США.



Издание уточняет, что ответы городской прокуратуры ФБК обжаловал в областной, посчитав, что проведенная проверка была формальной, а прокуроры не обосновали свои выводы. "Однако и антикоррупционный отдел прокуратуры Нижегородской области сообщил, что Иван Карнилин закон не нарушил, так как развелся с женой до сентября 2015 года, когда депутаты избрали его главой города", - говорится в СМИ.



Представители ФБК доказывать свою позицию, как отмечает "Коммерсант", в суд 22 июня не явились. В результате в требованиях признать незаконным ответ прокуратуры было отказано.



Напомним, что полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич в мае 2017 года назвал отставку главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина закономерной после антикоррупционных проверок, в том числе - прокуратурой. Опрошенные "Ъ" сотрудники областной прокуратуры затруднились сказать, на основании каких данных полпред сделал такой вывод. Также напомним, что о наличии у семьи Карнилина имущества за рубежом оппозиционный политик Алексей Навальный заявил в декабре 2016 года.